Ziemas sezonā – pēc pūdera uz kalniem un eksotikas

Vasaras sezonā – laiks Vidusjūrai un tuvākiem piedzīvojumiem

Savu vasaras sezonas atvaļinājumu vērts ieplānot galamērķos, kas mazliet tuvāki Latvijai. No aprīļa līdz pat vēlam rudenim vari baudīt silto saulīti uz nebēdu. Kamēr Latvijā jaušamas vien pirmās pavasara vēsmas, "piestartēt" vasaru vari aprīlī jau pieminētajos Ēģiptes kūrortos Hurgadā un Šarm eš Šeihā . Šajā laikā pirmos siltos ceļojumus izbaudīsi arī Turcijas kūrortos, Vidusjūras krastos esošās Antālijas apkārtnē. Līdztekus zvilnēšanai viesnīcas pludmalē vērts izmantot iespēju doties kādā ekskursijā ar kuģīšiem, lai nodotos peldēm un vietējo viesmīlībai un stāstiem par Turcijas vēsturi. Vislabākais brīdis atvaļinājumam Turcijā būs no aprīļa līdz pat oktobrim.

No jūnija līdz septembrim, meklējot saules pielietu galamērķi, vērts palūkoties Bulgārijas virzienā, it īpaši, ja vēl nav bijis iespējas redzēt Melno jūru. "Novatours" piedāvājumā ir Burgasa un tās apkārtnes kūrorti, tāpēc noteikti izmanto vietējo spa piedāvājumu, jo šeit īpaši attīstīts veselības tūrisms. Viens no nacionālajiem dārgumiem ir rožu eļļa, tāpēc kosmētika un procedūras ar šo skaistumkopšanas produktu ir teju obligāta lieta.

Savukārt, ja vēlies kādu neparastāku un tālāku galamērķi, Tunisija noteikti pārsteigs. To no vienas puses apņem Vidusjūra, bet no otras – Sahāras tuksneša plašumi. Daba ir ārkārtīgi daudzveidīga, tāpēc arī piedzīvojumus var piedzīvot spraigus – no tuksneša izpētes un kalnu pārgājieniem līdz sērfošanai un niršanai.