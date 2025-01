Bergamo vēsture aizvijas tāltālos gadu tūkstošos un to liecības arvien ir dzīvas šarmantajā vecpilsētā, bastionos, pilīs un baznīcās. Saviem viesiem tā piedāvā neskaitāmas aktivitātes gan pilsētā, gan dabā – soli pa solim izzinot to no vēsturiskās sirds (vecpilsētas) līdz ieskaujošajam dabas maģiskumam. Šobrīd šī pilsēta ir mājvieta modernai un ērtai starptautiskai lidostai, kas to dara ērti sasniedzamu arī Latvijas ceļotājiem.