Pieredzes stāsts: ko sagaidīt no "viss iekļauts" atpūtas Ēģiptē

Ēģipte jau izsenis ir viena no latviešu ceļotāju top izvēlēm, it sevišķi ziemas periodā. Atpūtniekus tā lutina ne tikai ar leģendāriem apskates objektiem, pasakaini vasarīgu siltumu un brīnišķīgām Sarkanās jūras pludmalēm, bet arī ar "viss iekļauts" koncepta viesnīcām. Tūroperatora "Novatours" regulārā ceļotāja uz Ēģipti dalās pieredzē par savu atpūtu šajā valstī.

Latviešu ceļotāja Agnese nebaidās atzīt, ka ir Ēģiptes fane: "Mūsu ģimenes attiecības ar Ēģipti aizsākās teju jau pirms desmit gadiem, laikā, kad ģimenē ienāca pirmais bērns. Pieredze ir bijusi krāšņa – no nezināšanu vadītām vilšanās sajūtām līdz patiesi pasakaini pavadītam laikam, un svarīgi, ka šo pēdējo sajūtu izjuta pilnīgi visi mūsu ģimenes locekļi, sākot no jaunākā ceļotāja līdz mūsu vecākiem, kas arī ierasti ceļo kopā ar mums – katrs gūst gandarījumu. Mēs uz Ēģipti ceļojam reizi gadā un esmu pārliecināta, ka šī tradīcija mūsu ģimenei nemainīsies."

Labākie kūrorti

Hurgada ir viens no svarīgākajiem Sarkanās jūras piekrastes tūrisma centriem. Tas izveidojies zvejnieku pilsētiņas vietā, un no Kairas to šķir 450 kilometri. Kūrorts ieņem vienu no pirmajām vietām pasaulē viesnīcu skaita ziņā. Pilsēta, kuras piekrastē ir vairāk nekā 200 viesnīcu, vēl aizvien turpina attīstīties. Hurgada ir slavena ar savu zemūdens pasauli, tāpēc tur savu atvaļinājumu pavada un ar sportu nodarbojas daudzi zemūdens peldēšanas entuziasti. Gandrīz katrā lielākajā Hurgadas viesnīcā ir iespējams noīrēt zemūdens peldēšanai nepieciešamo aprīkojumu. Iesācējiem tiek rīkoti kursi, kurus vada pieredzējuši instruktori.