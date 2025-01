Taizemes maģija: eksotiskas pieredzes, ko vērts piedzīvot

Eksotisko valsti Taizemi, šķiet, zina jau katrs latvietis – ja ne pats personīgi, tad draugu un paziņu lokā kāds noteikti būs jau tur viesojies, un piedzīvojumu stāsti būs dzirdēti. Un ne velti! Šī tālzemju pērle patiesi prot lutināt ar brīnišķīgiem laika apstākļiem, īpaši ziemas ceļojumam, ar ēdienu, kura slava ir apceļojusi visu pasauli, ar dabas krāšņumu un apbrīnojamiem apskates objektiem. Tūroperators "Novatours" dalās ar ieteikumiem ekotiskām pieredzēm Taizemē, kas noderēs gan tiem, kas pošas uz šo valsti pirmo reizi, gan tiem, kas paspējuši jau iepazīt tās autentisko šarmu.

Eksotiski ēdieni

Pad Thai – viens no populārākajiem Taizemes ēdieniem, rīsu nūdeles ar jūras veltēm (vistu vai liellopu), olu, dārzeņiem un aromātiem bagātīgu mērci.

Foto: Publicitātes foto

Tom Yum – vienā no ikoniskākajām Taizemes zupām, kas sastopama teju visā pasaulē. Tā ir aromātiska un sātīga vira, kuras sastāvā ir citronzāle, zivju mērce, malts ingvers, garneles, sēnes, laima sula un čili.

Goong Ten (dejojošās garneles) – eiropiešiem nedaudzi neparasts ēdiens, kurā tiek pasniegtas svaigas garneles. Garneles tiek pārlietas ar sojas mērci vai citrona marinādi, kas liek tām "dejot" uz šķīvja, kad tās tiek pasniegtas.

Ēdamie kukaiņi – ielas ēdinātāju piedāvājumā ļoti bieži būs cepti kukaiņi, piemēram, cikādes, skudras, tarakāni un arī tārpi. Tie ir ļoti populāra uzkoda un būs pieejami gan saldi, gan pikanti.

Khao Niew Mamuang – mango lipīgie rīsi. Ļoti vienkāršs un populārs deserts, kura pamatā ir kokosriekstu pienā tvaicēti rīsi, ko pasniedz ar saldinātu kokosriekstu pienu un mango.

Durian – iespējams, viens no pasaulē pretrunīgākajiem augļiem, kas vienai daļai cilvēku patiesi garšo, bet otrai to aromāts un garša šķiet neciešami un atbaidoši. Duriana mīļi apgalvo, ka tā garša ir maiga, salda un ar zīdainu tekstūru.

Foto: Publicitātes foto

Transporta džungļi

Taksometrs – taksometra pakapojumi Taizemē ir droši un pieejami. Piesardzīgākiem un rāmākiem ceļotājiem šis būs vispiemērotākais transporta veids.

Tuk Tuk -– šis tricikla taksometrs ir Taizemes simbols, un jo īpaši Bankokas ielās to ir patiesi daudz. Pirms došanās braucienā ir svarīgi novienoties ar vadītāju par brauciena cenu.

Foto: Publicitātes foto

Motocikla taksometrs – lielisks pakalpojums nelieliem attālumiem, kas pratīs izlavierēt arī sastrēgumus.

Songthaew – burtiski tulkojumā nozīmē "divas rindas". Tie ir nelieli pikapi, kam aizmugurē ir divas sēdekļu rindas, papildu tām var arī stāvēt un turēties. Pikapi brauc pietiekami lēni, tāpēc braucieni ir diezgan droši.

Motorollera vai auto īre – drosmīgākie ceļotāji nereti izvēlas īrēt transportlīdzekli. Lai arī transporta kustība šķiet haotiska un neorganizēta, saskatīšanās un komunicēšana ar galvas kustībām šeit tīri labi palīdzēs tikt galā.

Foto: Publicitātes foto

Tradīcijas prātam, dvēselei un mieram

Nuad Thai – tradicionālā Taizemes masāža, rituāls ķermeņa un prāta harmonizēšanai, izmantojot senas enerģijas līdzsvarošanas tehnikas.

Foto: Publicitātes foto

Meditācija tempļos – lielākajā daļā tempļu ikviens ir aicināts pievienoties kopīgajās meditācijās, kas aizved pasakainā ceļojumā pretī iekšējam mieram un domu skaidrībai.

Tak Bat – ikrīta ziedošanas rituāls. Katru rītu neilgi pirms saules ausmas Taizemes ielās ir manāmi oranžās drānās tēpti mūki, kas ar basām kājām staigā, lūdzot pēc ēdiena ziedojumiem. Šī senā tradīcija simbolizē devīgumu un veicina mieru dvēselē.

Reusi Dat Ton – sena Taizemes joga, kas apvieno pašmasāžu, elpošanas vingrinājumus, dinamiskas pozas, mantras, vizualizācijas un meditācijas.

Foto: Publicitātes foto

Dabas maģija

Eravan ūdenskritums – salīdzinoši netālu no Bangkokas esošajā Eravan nacionalajā parkā (Erawan National Park) atrodas viens no slavenākajiem Taizemes ūdenskritumiem. Galvenais parka lepnums ir septiņu līmeņu ūdenskritums ar smaragzilu baseinu, papildu tam parka teritorijā ir arī alas un brīnišķīgs mežs pastaigām.

Jūras nacionālais parks – arī no Bankokas salīdzinoši netālu esošais "Khao Sam Roi Yot" ir pirmais Taizemes jūras narcionālais parks. Tā nosaukums burtiski tulkojas kā "kalns ar trīssimt virsotnēm" un attiecas uz kaļķakmens pakalniem gar Taizemes līci, no kuriem augstākais sasniedz 605 metrus virs jūras līmeņa. Parka galvenie apskates objekti ir alas, taču ne mazāk iespaidīgi ir skaistais kalnu reljevs, bagātā savvaļas pasaule, pasakainas pludmales un mangrovju audzes.

Foto: Publicitātes foto

Phang Nga līcis – pie Puketas salas krastiem esošais līcis ir nacionālais parks, kura teritorijā atrodas aptuveni 100 salas. Dažas no tām ir diezgan lielas, bet lielāka daļa ir mazas un neapdzīvotas. "Phang Nga" īpatnība ir to kaļķakmens klintis, kas lepni slejas ārā no ūdens dzelmēm, kas ir kļuvušas par Taizemes simbolu.

Ziloņu rezervāts – ziloņi ir senseni Taizemes iemītnieki, un viena no brīnišķīgākajām vietām, kur šos karaliskos dzīvniekus raudzīties klātienē, ir Puketas rezervātā "Green Elephant Sanctuary Park Phuket". Rezervāts ir mājvieta ziloņiem, kas dažādu iemeslu dēļ nevar dzīvot savvaļā. Tas veidots tā, lai ziloņiem uzturēšanās tajā būtu maksimāli pielīdzināta to dabiskajai dzīves videi. Rezervātā iespējams piedalīties gan ziloņu barošanā, gan vērot tos peldamies un baudot to ikdienas gaitas.

Foto: Publicitātes foto

Labākais ceļojumu laiks

Taizemē valda tropisks klimats, ko iedala trīs sezonās: vēsā, karstā un lietus sezona. Vēsā sezona parasti ilgst no novembra līdz februārim, tomēr, neskatoties uz to, ka tā tiek saukta par "vēso sezonu", auksti nebūs. Šajā sezonā var sagaidīt sausus laikapstākļus un 30°C gaisa temperatūru. Karstā sezona ilgst no marta līdz maijam, kad vidējā temperatūra valsts ziemeļos var sasniegt pat 37°C. Lietus sezona savukārt ilgst no maija līdz oktobrim, un šajā periodā saulains laiks mijas ar spēcīgām, taču īsām lietusgāzēm. Pārsvarā gan nokrišņus var gaidīt naktī un vēlā pēcpusdienā, tāpēc, attiecīgi sagatavojoties, tie ceļošanai netraucē.

Foto: Publicitātes foto

Par "Novatours"

"Novatours" ir vadošais tūroperators Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kas nodrošina šodien iegādāto pakalpojumu stabilitāti arī nākotnē. Tūroperators organizē brīvdienu un ekskursiju braucienus ar čarterlidojumiem. "Novatours" garantē kvalitatīvus, uzticamus un drošus ceļojumu risinājumus pat uz vistālākajiem galamērķiem.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!