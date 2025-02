Senatnes un mūsdienu kokteilis – iedvesma piedzīvojumam Vjetnamas dienvidos

Garšu ceļojums un metropoles valdzinājums

Pazemes labirinti, džungļu eksotika un tempļu varenība

Kur sirreālais mijas ar teiksmaino

200 kilometrus uz rietumiem no Hošiminas Dienvidķīnas jūras krastā atrodas Fanthjeta – viena no pazīstamākajām Vjetnamas kūrortpilsētām, kas 57 kilometru garumā stiepjas gar piekrasti. Pilsēta ir izcili piemērots galamērķis tiem, kuri laisku, nesteidzīgu atpūtu pasakaini skaistās pludmalēs vēlas apvienot ar tuvākiem un tālākiem izbraucieniem, kas ļaus iepazīt vietējo kultūru un izzināt dabas bagātības.

Daļa no Fanthjetas ir zvejnieku kūrortpilsētiņa Mui Ne. Tā ir izdaudzināta ar dažādām jūras veltēm un gleznainām smilšu kāpām. Sarkanās kāpas (doi hong) atrodas turpat kūrorta apkaimē, bet baltās (doi cat trang) aptuveni 24 kilometru attālumā no pilsētiņas un ir krietni iespaidīgākas. Daudzi, kas tur paviesojušies, stāstījuši, ka sajutušies kā Sahāras tuksnesī, kur gaišu smilšu pauguri mijas ar nelielām oāzēm. Kāpās iespējams sastapt arī iguānas. Iguānas ir vietējo delikatese, kuru tradicionāli gatavo septiņos dažādos veidos: grilētu, tvaicētu, fritētu, ceptu, neapstrādātu, pasniegtu putrā, iguānas pīrāgā un kopā ar dārzeņiem.

No Fanthjetas gar piekrasti dodoties uz ziemeļiem, īpaši krāšņus fotomirkļus var iemūžināt apmēram 100 kilometru attālajā "Co Thach" pludmalē, kas tiek dēvēta par septiņu krāsu akmeņu pludmali un vilina ne tikai tūristus, bet arī fotogrāfus no visas pasaules. Piekrastes zonu aptuveni kilometra garumā un 300 metru platumā klāj jūraszālēm apaugušas klintis, bet liedagu sedz jūras ūdens nogludināti oļi visās varavīksnes krāsās. Šī tiek uzskatīta par vienu no skaistākajām pludmalēm visā Vjetnamā.