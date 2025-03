Grieķijas sala Krēta no A līdz Z: kas jāzina, pošoties ceļojumā

Grieķijas lielākā sala Krēta ir patiesi aizraujošs un unikāls ceļojumu galamērķis, ko ir vērts kaut reizi piedzīvot klātienē. Vidusjūras visaptverošais miers un vietējo iedzīvotāju sirsnīgums, veselīgais un gardais ēdiens, vasarīgas dabas bagātība un vēstures leģendu klātbūtne ik uz soļa – to visu saviem viesiem dāvā skaistā Krēta. Tūroperators "Novatours" ir apkopojis būtiskākos faktus, kas noderēs tiem, kuri plāno vai apsver ceļojumu uz šo daudzpusīgo Grieķijas salu.

Krēta ir lielākā Grieķijas sala un piektā lielākā Vidusjūrā, bagāta ar vēsturi, mītiem un elpu aizraujošu dabu. Salu raksturo daudzveidīgs reljefs – no augstiem kalniem un dziļām aizām līdz idilliskām pludmalēm ar kristāldzidru ūdeni. Krētas virtuve ir slavena ar svaigām vietējām sastāvdaļām un tiek uzskatīta par vienu no veselīgākajām pasaulē. Salas viesmīlība, vēsturiskās pilsētas un dabas bagātības padara to par ideālu galamērķi jebkuram ceļotājam. Ir vērts iepazīt Krētu!

Fakti, kurus vērts zināt

Valoda – oficiālā valoda ir grieķu, taču viesmīlīgie krētieši labi pārzina arī angļu valodu.

Nauda – eiro.

Laika zona – Austrumeiropas vasaras laiks (vienlīdzīgs Latvijas laikam).

Cenas – maltīte vienai personai vidējas klases restorānā izmaksā aptuveni 25 EUR, kapučīno – aptuveni 3,50 EUR, 0,33 l tilpuma ūdens pudele – 0,50 EUR.

Dzeramnauda – apkalpošanas maksa restorānos, bāros un kafejnīcās nav iekļauta rēķinā, tādēļ, pateicībā par labu apkalpošanu, labais tonis ir atstāt dzeramnaudu aptuveni 10% apmērā no kopējās rēķina summas.

Lidojuma ilgums – aptuveni 3,5 stundas no Rīgas.

Foto: Publicitātes foto

Ieceļošana

Latvijas pilsoņi un nepilsoņi var ieceļot Grieķijā bez vīzas, ja plānotais uzturēšanās laiks valstī nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā.

Latvijas pilsoņi var ieceļot Grieķijā ar eID karti, savukārt nepilsoņiem ceļošanai ir nepieciešama pase.

Ceļojuma dokumentam jābūt derīgam līdz ceļojuma beigām.

Tūroperators vērš uzmanību, ka ceļošanas noteikumi var mainīties, un aicina pirms plānotā ceļojuma pārliecināties par aktuālajām prasībām un/vai brīdinājumiem LR Ārlietu ministrijas mājaslapā ( www.mfa.gov.lv )

Ko apskatīt

Autentiski ciemati un pilsētas. Krētas burvīgajā ainavā harmoniski sadzīvo gan mazi ciemati, gan rosīgas pilsētas. Salas rietumos esošās Hanija un Retimno apbur ar viduslaiku vecpilsētu šarmu un gleznainām ieliņām jūras krastā. Austrumos atrodas Ajosnikolaosa – romantiska, kalnu ieskauta pilsēta ar ezeru pašā centrā, kas atspoguļo salas mierīgo dzīves ritmu. Savukārt dienvidos apskates vērta ir Matala, ko īpašu dara tās iespaidīgās klinšu alas un hipiju kultūras mantojumu - senatnē šīs alas tika izmantotas kā apbedījumu vietas, bet 20. gadsimtā tās kļuva par mājvietu hipijiem, kuri šeit no visas pasaules meklēja brīvību un harmoniju ar dabu. Noteikti vērts ir apmeklēt arī Heraklionu, Krētas galvaspilsētu, kur atrodas slavenā Knosas pils – senās Mīnoju civilizācijas liecība un viena no nozīmīgākajām arheoloģiskajām vietām Eiropā.

Majestātiskie kalni. Krētas reljefā dominē kalni, padarot to par ideālu galamērķi dabas un pārgājienu cienītājiem. Šeit iespējams iepazīt elpu aizraujošas virsotnes, aizas, kanjonus un doties uz Zeva alu – vietu, kur, kā vēsta leģendas, dzimis Olimpa varenākais dievs. Viena no iespaidīgākajām pārgājienu vietām ir Samarijas aiza, kas ir garākā aiza Eiropā un viena no iespaidīgākajām dabas ainavām pasaulē. Pārgājiena 13 km garais maršruts (+3 km, ja galamērķis ir jūra) ved caur brīnišķīgiem ciprešu mežiem, pāri sausām upes gultnēm un akmens mūriem.

Foto: Publicitātes foto

Paradīzes pludmales. Krētas pludmales pelnīti ierindojas starp Grieķijas skaistākajām izcilniecēm. Salas viesi var baudīt daudzpusīgas atpūtas iespējas – no labi aprīkotiem kūrortiem ar saulessargiem un bāriem līdz neskartiem, nomaļiem dabas stūriem. Viens no populārākajiem piekrastes dārgumiem ir Balos lagūna ar kristāldzidru ūdeni un baltām smiltīm. Rietumos atrodas slavenā Elafonisi pludmale, kas izceļas ar unikālajām rozā smiltīm, savukārt austrumos – Vai pludmale, ko ieskauj sulīgs palmu mežs, un tā bieži dēvēta par "Bounty" pludmali.

Ko nogaršot

"Mizithra" – mīksts svaigais siers, ko gatavo no aitas vai kazas piena sūkalām. Krētiešu ēdienkartē tas jau ir tūkstošiem gadu. Šis krēmīgais, nedaudz pikantais siers lieliski papildina dažādus tradicionālos grieķu ēdienus.

"Dakos" – Krētas versija par brusketu, kas sastāv no sausas miežu maizes (paximadi), kas samērcēta olīveļļā un pārklāta ar sulīgiem tomātiem, fetas tipa sieru un oregano. Vienkārši, bet garšas bagāti!

"Antikristo" – uz dzīvas uguns lēni grilēta jēra gaļa. Šī senā gatavošanas metode minēta arī Homēra "Iliāda" un tiek nodota paaudzēs.

"Chochlioi boubouristi" (cepti gliemeži) – Krētas ēdienkartē jau izsenis ir arī gliemeži, kas tiek uzskatīti par vietējo delikatesi. Ir daudz veidu, kā tos gatavo maltītei, bet klasiskākais ir gliemežu sautēšana olīveļļā ar rozmarīnu un etiķi.

Foto: Publicitātes foto

"Bougatsa" – viens no ikoniskākajiem grieķu konditorejas izstrādājumiem, un Krētā tas ir īpaši populārs. Tā ir plānas, kraukšķīgas filo mīklas kūka, kas var būt pildīta ar dažādiem pildījumiem – visbiežāk ar saldu krēmveida mannas pildījumu vai sāļajā versijā – ar sieru.

Krētas olīveļļa un medus – krētieši lepojas ar savu olīveļļu, kas tiek uzskatīta par vienu no labākajām pasaulē. Savukārt vietējais timiāna medus ir bagāts ar aromātiem un tiek izmantots gan desertos, gan kopā ar sieriem.

"Tsikoudia" – stiprais alkohola dzēriens, kas tiek pasniegts gandrīz katrā maltītē kā viesmīlības žests.

Foto: Publicitātes foto

Krētu vislabāk ir baudīt vasarā, kad tā lutina ar vasarīgu siltumu. Vasaras ceļojumu sezona uz šo apburošo Grieķijas salu sāksies maijā un ilgs līdz pat oktobra vidum.

No maija līdz oktobrim Krētā valda silts un saulains laiks, padarot to par ideālu ceļojuma galamērķi. Maijā un oktobrī gaisa temperatūra ir nedaudz zemāka un svārstās ap +20...24 °C, bet vasaras mēnešos – jūnijā, jūlijā un augustā – tā sasniedz +30...35 °C, reizēm pārsniedzot pat +40 °C. Naktis ir patīkami siltas, īpaši jūlijā un augustā. Vidusjūras ūdeņi no pavasara beigām līdz rudenim ir peldēšanai ideāli – maijā ūdens temperatūra ir ap +19 °C, bet vasarā un agrā rudenī tā sasniedz +22...25 °C, saglabājot patīkamu siltumu līdz pat oktobrim.

Laiks lūkoties pēc labākā piedāvājuma un posties ceļā!

