Kāpēc mums dziedāt svešu dziesmu? "INDEXO Bankas" fokusā – lokāli lēmumi

Pietiek gaidīt, ka ārzemju bankas sāks rūpēties par Latvijas labklājību. Kredītu procentu likmes ir augstas. Kreditēšana – kūtra. Ir viegli no tāliem citzemju kabinetiem spriest par situāciju Latvijā un vērtēt to neadekvāti skarbi. Daža laba Ziemeļvalstu banka atklāti savās prezentācijās investoriem stāsta, ka kreditēšanas nosacījumiem Latvijā jābūt daudz striktākiem, kā to mītnes zemēs.

Valdis Siksnis, "INDEXO Bankas" valdes priekšsēdētājs