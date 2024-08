"INDEXO Banka" no daudzām citām atšķirsies ar to, ka tai būs tikai viena fiziska klientu apkalpošanas vieta, kas galvenokārt paredzēta nestandarta situācijām, ne ikdienas pakalpojumiem, kas būs pieejami digitāli. Jaunās bankas mobilā lietotne sola pacelt Latvijas banku standartus, nodrošinot ērtu, mūsdienīgu un drošu lietotāja pieredzi.



"Vai Tev ir tā gadījies? Tu atver bankas mobilo lietotni… Tev vajag žigli izdarīt kaut ko svarīgu. Kaut vai aizsūtīt naudu uz ārzemēm. Vai nomainīt dienas limitu… Un aplikācija saka: "Nebūs, ver vaļā pārlūku un sāc visu no jauna!" Vai pat: "Pieraksties filiāles apmeklējumam, citādi nekā." Vai vispār neļauj izdarīt neko, jo atkal jau jāmaina PIN kods," "INDEXO Bankas" klientu pieredzes sistēmu pārvaldnieks Mārtiņš Kalniņš modelē situācijas, kad ikdienas ritmā šādas neērtības var kļūt traucējošas un kaitinošas.