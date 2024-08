Kāpēc "INDEXO" ir tev piemērotākais pensiju 2. līmeņa pārvaldītājs?

No šī gada 1. jūlija pensiju pārvaldes uzņēmumiem, tajā skaitā "INDEXO", beidzot ir pieejama papildu informācija par savu pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu dalībniekiem. Līdz šim pensiju 2. līmenis bija anonīms – pārvaldītāji nezināja neko par saviem klientiem.



Jaunā kārtība ļauj pārvaldītājiem labāk uzrunāt iedzīvotājus, sniedzot tiem padomus gan par vecumam atbilstoša ieguldījuma plāna izvēli, gan par saistītajiem riskiem un iespējām. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka pārvaldītāji nesaņem pensiju 2. līmeņa plānu dalībnieku kontaktinformāciju vai informāciju par to uzkrājumu apmēru, tāpēc iedzīvotājiem joprojām pašiem jābūt možiem un proaktīviem.



Var rasties jautājums – kādēļ tad šādas izmaiņas normatīvajos aktos bija vajadzīgas? To mērķis primāri ir nodrošināt, lai katrs pensiju sistēmas dalībnieks būtu savam vecumam atbilstošā pensiju plānā. Tas tāpēc, ka vecumam atbilstoša ieguldījumu stratēģija ar lielāko ticamību nodrošinās labākos ilgtermiņa rezultātus jeb lielāku pensijas uzkrājumu katram mūsu valsts topošajam pensionāram.



Viens ir skaidrs – "INDEXO" klienti, salīdzinot ar vidējo Latvijas iedzīvotāju, ir bijuši gudrāki un apzinīgāki. Šobrīd vairāk nekā 87% mūsu klientu atrodas savam vecumam atbilstošā pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānā.



Pēc jaunā regulējuma nosacījumiem mums ir jārunā ne tikai par ieguldījumu plānu atbilstību vecumam, bet arī par to riska līmeņiem, aktīvu pārvaldības stratēģiju (aktīva vai pasīva), ieguldījumu ģeogrāfiju un ilgtspējas aspektiem. Šos iepriekšminētos faktorus "INDEXO" pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāniem esam apkopojuši tabulā.