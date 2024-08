Banku sektors ir jāsapurina! Kā vērtē "INDEXO Bankas" ienākšanu tirgū

Latvijas Republikas finanšu ministrs Arvils Ašeradens pauda nostāju, ka līdzšinējās bankas ir "iebraukušas" birokrātijā, kas vainagojies ar to, ka kreditēšanas līmenis Latvijā attiecībā pret Eiropu ir traģisks. Būtiskākais jautājums – kā strukturāli izkļūt no šīs situācijas? Finanšu ministrs spriež, ka mazajām bankām te varētu būt būtiska loma. Viens no virzieniem – jaunu tehnoloģiju ieviešana.