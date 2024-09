"INDEXO Bankas" mērķis ir ne tikai veicināt konkurenci Latvijas finanšu tirgū un modernizēt ikdienas apkalpošanu, bet arī kreditēšanu. Latvijas bankas izsniedz divreiz mazāk aizdevumu nekā Igaunijā un piecreiz mazāk nekā Dānijā. Ja tuvākajā laikā tas nemainīsies, Latvijas ekonomika turpinās stagnēt – atpaliks no kaimiņvalstīm un Eiropas Savienības vidējo pārticības līmeni nesasniegs vēl ilgi.



Jau šobrīd "INDEXO Bankas" mobilajā lietotnē ir iespējams pieteikties patēriņa kredītam un to saņemt dažu minūšu, nevis stundu un dienu laikā. Hipotekāros kredītus "INDEXO Banka" plāno sākt izsniegt šī gada rudenī.



Ierobežoto konkurenci raksturo ne tikai pasīvā kreditēšana, bet arī tas, cik saņemam par naudu, ko turam bankās. Uzskatāms piemērs – paaugstinoties "Euribor" likmēm, Latvijas bankas to nekavējoties atspoguļoja izsniegto kredītu cenā, bet par norēķinu kontu atlikumiem joprojām nemaksā neko vai maksā ļoti maz. "INDEXO Banka" nolēmusi to mainīt, un katrs eiro, kas atrodas tavā norēķinu kontā, pelnīs 1,5% gadā.