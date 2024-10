Anna rēķina, kāda jēga no "INDEXO Bankas"

Anna novērtēja, ka "INDEXO Banka" maksā 1,5 % gadā par atlikumu viņas norēķinu kontā – tas nozīmē, ka viņas ikdienas nauda ne tikai "guļ bankā", bet strādā viņas labā.

Šis viņai bija kaut kas jauns, jo Latvijā gandrīz nemaz par to nebija dzirdēts. Mazliet dziļāk papētot, viņa atrada, ka lielākās bankas nemaksā nemaz vai arī maksā smieklīgi mazu % par norēķinu konta atlikumu, turklāt ar summas limitu. Uzkrātos procentus norēķinu kontā "INDEXO Banka" aprēķina katra mēneša beigās un nākamā mēneša sākumā ieskaita tajā pašā kontā. Forši, ka Annai pašai nekas nebūs jādara.



Lai vēl citā veidā uzkrātu naudu ikdienā, Anna var izveidot līdz 5 krājkasēm, kas pelna 2,75 % gadā. Krājkasēs var ieskaitīt naudu pats, bet var arī iestatīt pirkumu summas noapaļošanu pirkumiem ar karti – atlikums tiek iemaksāts krājkasē, tādējādi palīdzot uzkrāt vairāk, to pat īsti nemanot.



Un termiņnoguldījumiem INDEXO piedāvā 4 % procentu likmi gadā – tā ir viena no augstākajām tirgū. (1)