2021. gada novembrī Krievijas Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājs Aleksandrs Bastrikins publiski norādīja uz Morgenšterna dziesmu amorālo saturu un paziņoja, ka mūziķis “būtībā tirgo narkotikas sociālajos medijos”. Mēnesi vēlāk Jekaterina Mizuļina, kas tiek uzskatīta par galveno tīmekļa cenzori Krievijā, paziņoja, ka Morgenšterns savās dziesmās iekļauj noteiktas tēmas, jo saņem finansējumu no ārzemēm.Vēl pirms kara sākuma, 2021. gada nogalē, Morgenšterns pameta Krieviju un pārcēlās uz Dubaiju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Togad arī Ukrainas drošības dienesti iekļāvuši viņu to cilvēku sarakstā, kas rada draudus valsts nacionālajai drošībai. Šobrīd Morgenšterns nav atrodams datubāzē “Mirotvorecs”, kurā Ukrainas aktīvisti iekļauj personas, kas iesaistījušās Krievijas vadītajā agresijā pret Ukrainu.2022. gada martā Morgenšterns publicēja dziesmas “12” videoklipu, kurā vispārīgās frāzēs pausts kara nosodījums. Maijā viņš Krievijā tika iekļauts “ārzemju aģentu” sarakstā.Savukārt 2023. gadā Morgenšterns publicēja Uzbekistānā filmētu videoklipu “Чёрный русский” (“Melnais krievs”), kurā glorificēts krievu bandītu tēls un izmantota krimināla estētika.Tā paša gada rudenī viņš piekrita sarunai ar krievu propagandisti un Putina “oficiālo opozicionāri” Kseniju Sobčaku. Morgenšterns atklāja, ka vēlētos atgriezties Krievijā, bet baidās. “Es nesaprotu, kā tur pret mani izturas,” teica Morgenšterns. No vienas puses, tā būtu iespēja beidzot sniegt koncertus un aizbraukt uz mājām, no otras – viņš saprotot, ka koncerts Krievijā būtu politisks akts. Kamēr atgriešanās nav notikusi, viņš turpina koncertēt citur, piemēram, šoruden viņam paredzēti pasākumi Londonā, Prāgā, Barselonā, Štutgartē. Arī Rīgā – 7. septembrī izklaides vietā “Wondersala”.