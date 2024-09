Pēc iepriekšējā “Maigās varas” raksta – “Rīgā Kremļa draugus gaida dažas skatuves – “Wondersalas” un “First” gadījums” –, kas publicēts augusta nogalē, man atrakstīja kāds neapmierināts anonīms lasītājs. Viņa vēstules tonis man nebija nekas jauns – kad 2022. gadā rīkoju pašmāju repa labdarības koncertu Ukrainas atbalstam, līdzīgus verbālus uzbrukumus piedzīvoju ik dienu, arī daudz rupjākā un saasinātākā veidolā, tomēr vēlos publiski komentēt vienu no viņa izteikto pārmetumu punktiem. Vēstules autors raksta, ka “ne visiem mūziķiem patīk un ir pienākums paust attieksmi par politiku savā daiļradē, jo ir cilvēki, kuri apzinās, ka mūzika ir izklaide”.Vēstules autoram ir daļēja taisnība: ne visiem mūziķiempaust attieksmi par politiskiem jautājumiem savā daiļradē, vēl jo vairāk – ne visiem irto darīt. Vienlaikus mūziķa klusēšana un turēšanās pa gabalu no attieksmes paušanas nebūt nenozīmē to, ka viņš ir ārpus politikas. Šķietamā neitralitāte arī ir politiska pozīcija, pat ja mūziķis to neapzinās. Un, runājot par pienākumiem, –, jo īpaši kara laikā, gan ir pienākums uzmanīgi rūpēties par savu drošību, ar to saprotot arī dažādas maigās varas izpausmes.Jebkurš mūziķis var pats brīvi izvēlēties, ko un kā vēlas darīt un kur koncertēt, izvērtējot gan finanšu jautājumus, gan sadzīvošanu ar savu sirdsapziņu. Bet mēģinājumi nosēdēt uz diviem krēsliem, cenšoties koncertēt gan šī brīža Krievijā, gan Rietumos, ir vai nu pasīva kara situācijas neapzināšanās, vai arī apzināta un savtīga liekulība. Jebkurā gadījumā – valstīm, kas karā atbalsta Ukrainu, tamlīdzīgiem mēģinājumiem būtu uzmanīgi jāseko līdzi un likuma ietvaros jānovērš.