Grāmatnīca “Intelektuāla grāmata” pati neieved grāmatas no Krievijas, bet gan pasūta tās no vairumtirgotājiem. Pēdējos gados tie vairs neieved Latvijā izdevumus, kuros būtu ekstrēmi radikālas un melīgas idejas par “ļauno” Baltiju vai arī noniecināta Ukraina. “Jau pirms 2022. gada 24. februāra importētāji zināja, ka ir grāmatas, kuras nevajag vest uz šejieni. Patlaban, ja es kaut ko tādu tirgoju, tas jau ir pants,” saka Jērums, atsaukdamies uz Krimināllikuma 74.1 pantu. Tas paredz sodu par genocīda, tostarp PSRS vai nacistiskās Vācijas īstenotā, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošana. Krimināllikums par šādu nodarījumu paredz cietumsodu līdz sešiem gadiem.



Jērums gan uzskata, ka ir grāmatas, kuru saturs precīzi atbilst Krimināllikuma pantā definētajiem kritērijiem, bet ir arī grāmatas, par kuru “noziedzīgo dabu” var diskutēt. “Jebkurā gadījumā arī šīs grāmatas mēs netirgojam,” piebilst “Intelektuālas grāmatas” īpašnieks.



Viņš gan nav novērojis, ka Valsts drošības dienesta darbinieki vai kādu citu struktūru likumsargi nāktu uz veikalu pētīt plauktus un meklēt aizliegtās grāmatas. “Paldies” par iesniegumiem drošības iestādēm var teikt pircējiem, kuri īpaši meklē kaut ko aizliegtu un tālāk par redzētu ziņo likumsargiem. “Pēdējo reizi par manu grāmatnīcu kāds pircējs ziņoja Rīgas pašvaldības policijai. Mūsu skatlogā bija no vācu valodas iztulkota grāmata, kas ir stingri vērsta pret Putinu, bet šīs grāmatas nosaukums sākas ar izceltu burtu Z. Grāmatu sauc “Z. Краткая история России, увиденная с её конца” (“Z. Īsa Krievijas vēsture, skatoties no tās beigām”). Z burts arī šim cilvēkam nepatika, un par to tika sākta administratīvā lieta. Bet, cik saprotu, lietu izbeigs,” pārliecināts Jērums.