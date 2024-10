Okupekļa demontāžas celmlauža stāsts

Gundars Kalve ir zemnieks un viens no pirmajiem brīvprātīgajiem no Latvijas, kas devās uz fronti Ukrainā, lai ar ieroci rokās aizstāvētu Ukrainas un arī Latvijas brīvību. Latvijas mērogā plašāku atpazīstamību Kalve iemantoja, kad kļuva skaidrs, ka tieši viņš bija tas, kurš 2021. gada februārī nakts aizsegā Jēkabpilī aizvāca padomju militārisma simbolu, lielgabalu, un iemeta to Daugavā.



Sarunā ar portālu “Delfi” Kalve stāsta, ka laikā, kad Latvija atguva neatkarību, Jēkabpilī un Krustpilī aizvākti dažādi padomju režīmu slavinoši simboli un pieminekļi. Taču lielajā burzmā lielgabals palicis nepamanīts.



Ap 1995./1996. gadu kopā ar domubiedriem sapratis, ka šis objekts palicis nenovākts. Tieši tad sācies garais ceļš uz atbrīvošanos no lielgabala. Caur biedrībām, caur privātām iniciatīvām, taču pūliņi nevainagojās panākumiem. To traucēja izdarīt starp Krieviju un Latviju noslēgtais starpvalstu līgums.



“Man bija jāizšķiras – vai nu es novācu pats ar savu iniciatīvu, vai nu tas paliks mūžīgi,” atceras Kalve. Viņš piebilst, ka 2021. gadā nekas vēl neliecināja, ka vien gadu vēlāk sāksies pilna mēroga iebrukums Ukrainā. “Tad jau būtu [lielgabalu] novākuši kara laikā. Līdzīgi kā Rīgā to monstru.”



Kalve, kuram ir Zemessardzes speciālo uzdevumu vienības un plānošanas daļas pieredze, izplānoja, kā no lielgabala atbrīvoties. Lai gan viņam bija zināšanas un iespējas lielgabalu novākt, nenoliedzami, palīdzējis arī veiksmes faktors – neviens tajā brīdī nav gājis vai braucis garām.