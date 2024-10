Sākumā Ukrainas himnu, tad – Čaikovski? Augstā kultūra atstāta uz mākslinieku sirdsapziņas

Pēc kara sākuma, proti, jau līdz ar 2022. gada 25. februāri, LNOB nolēma, ka pirms katras izrādes operas orķestris spēlēs Ukrainas himnu. Cik ilgi to turpināja darīt, Voldiņš neatbild. Arī orķestra mūziķe to neatminas, taču viņas atmiņās himnu mūziķi spēlējuši vismaz vairākus mēnešus. “Tas klusi pēc tam aizbīdījās prom,” viņa nosaka. Līdz ar to, piemēram, 2022. gada 27. martā, pirms spēlēja iestudējumu “Gulbju ezers”, atskaņoja Ukrainas himnu. Lai arī pēc burta situācijā nav nekā nepareiza, orķestra mūziķei tā šķita absurda. Nepareiza tā šķiet arī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docentam filozofam Artim Svecem. “Vispirms nopirkt grēku atlaidi,” viņš nosaka.



Jautājumam par mākslinieciskās brīvības salāgošanu ar solidaritāti Ukrainai, kā arī piesardzību valsts drošības vārdā nav vienas pareizas atbildes. Taču mākslu nevar nošķirt no visiem pārējiem jautājuma aspektiem, norāda Svece. No filozofa stāstītā izriet, ka, izrādot publikai mākslas darbu, rodas attiecības starp pašu mākslinieku un tiem, kas viņa veidoto darbu patērē. Izrādīt gara darbu – tas ir publisks žests, kura laikā mākslinieks citu priekšā pārstāv un aizstāv noteiktas vērtības. “Nesaku, ka nedrīkst spēlēt Čaikovski, bet tajā brīdī, kad tu to dari, tu arī citiem saki, ka ir pieņemami kara laikā spēlēt Čaikovski. Varbūt tev ir taisnība, varbūt nav. Bet iedomāties, ka šis žests varētu būt ārpus sabiedrības, ir naivi,” paskaidro Svece.



Mākslinieciskā brīvība saistās ar vēlmi nosargāt iespēju mākslā brīvi eksperimentēt. “Ja māksliniekam ir pārliecība, ka šobrīd vajag uzvest Čaikovski, es uzskatu, ka to nevar aizliegt. Taču – vai tie cilvēki, kas šajā mirklī uzved Čaikovski, saprot, ko dara? Vai to dara apzināti? Kādi ir šī lēmuma apsvērumi? Ja tas ir žests, ar kura palīdzību opera grib teikt, ka mākslai nav nekāda sakara ar politiku, tā var to darīt, bet riskē ar to, ka sabiedrība tam nepiekritīs,” pauž Svece.



Ir vēl kāda interpretācija, kā raudzīties uz to, ka šobrīd operā spēlē Čaikovski, – tas notiek aiz inerces. Ja šis būtu patiesais iemesls, tas nozīmētu, ka mākslinieki negribēdami nodod vēstījumu, ka “mums ir jāsadzīvo ar Krievijas agresiju tāpēc, ka Krievija ir nozīmīga civilizācija ar bagātu kultūru, tāpēc mums tā ir kaut kā jāpieņem, bet tas ir tieši tas vēstījums, ko mums cenšas piespēlēt Krievijas režīma ideologi”.