Kādas pārbaudes obligāti jāveic?

"Lai novērtētu, vai ēka var pilnvērtīgi funkcionēt un nodrošināt iedzīvotāju drošību, ir būtiski apsekot vairākus ēkas elementus. Vispirms jāpārbauda pamati un nesošās konstrukcijas, lai pārliecinātos, ka nav plaisu, nosēdumu vai deformāciju, kas varētu ietekmēt ēkas stabilitāti. Ārsienām un fasādei jāpievērš uzmanība, lai novērtētu to nolietojumu, plaisas un mitruma pēdas, kas varētu liecināt par siltumizolācijas vai ūdensizturības problēmām. Jumta un jumta konstrukciju pārbaude ļauj konstatēt jumta seguma, noteku un ūdens novadīšanas sistēmas stāvokli, kas ir svarīgi, lai novērstu ūdens noplūdes un iespējamus bojājumus," stāsta "VNK Serviss" pārstāve.

Uļevataja-Koščejeva uzsver – ņemot vērā namu vecumu, īpaši būtiski ir novērtēt arī ūdensvada, kanalizācijas, apkures un elektroinstalācijas stāvokli. Vecākām ēkām šīs sistēmas bieži ir pakļautas nolietojumam un var radīt palielinātus ekspluatācijas riskus. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas jāapseko, lai pārliecinātos par to tehnisko stāvokli, noskaidrotu, vai nav noplūžu, korozijas vai aizsērējumu. Apkures sistēmām vecākos namos bieži ir nepieciešama papildu uzmanība, lai nodrošinātu efektīvu siltumenerģijas izmantošanu un izvairītos no avārijas situācijām, kas varētu ietekmēt iedzīvotāju komfortu un drošību. Tāpat jānovērtē elektroinstalācijas sistēmas stāvoklis, jo nolietoti vai bojāti elektroinstalācijas elementi var palielināt ugunsgrēka risku.

"Katrai mājai vismaz reizi gadā notiek tehniskā apsekošana – to dara nama pārvaldnieks un tehniskais speciālists. Praksē "Rīgas namu pārvaldnieka" (RNP) namu pārvaldnieki māju apseko vismaz divas reizes gadā. Pēc šīs apsekošanas tiek sagatavots saraksts ar darbiem, kas mājai visvairāk vajadzīgi, lai tajā varētu dzīvot droši un ērti. Atsevišķi ik gadu tiek pārbaudītas arī mājas ventilācijas sistēmas. Tāpat reizi gadā sertificētam liftu speciālistam ir jāpārbauda lifti, turklāt liftu speciālists katru liftu apseko divas reizes mēnesī, un vienā no šīm divām reizēm notiek arī lifta tehniskā apkope," Rīgā piekopto praksi ieskicē "Rīgas namu pārvaldnieka" valdes loceklis Mārtiņš Paurs.

Rīgā, kā jau Baltijas lielākajai pilsētai pienākas, apbūve ir ļoti daudzveidīga, un arī problēmu loks nosedz visu pieejamo spektru. Teju visām mājām – gan tipveida paneļu, gan pirmskara –, kurās tas vēl nav izdarīts, būs vajadzīgi remonti jumtiem un inženiertīkliem, tai skaitā kanalizācijas sistēmām, ūdensapgādei, apkures sistēmai. Tāpat vecākām mājām un tipveida paneļu mājām raksturīgas problēmas ar balkoniem. Pirmskara mūra ēkām jāskatās gan uz fasādes elementiem, gan nopietnākām lietām – pagrabu un starpstāvu pārsegumiem. Teju visām mājām, kurās ir padomju laika lifti, jādomā par to nomaiņu. Arvien vairāk aktualizējas arī jautājums par elektrodrošību, jo cilvēki izmanto jaudīgas mājsaimniecības ierīces, bet elektroinstalācijas bieži ir vecas.

Savukārt Ventspils novada daudzdzīvokļu ēkās visbiežāk sastopamās un būtiskākās problēmas saistās ar jumtiem, inženierkomunikācijām un atsevišķos namos – arī ar balkoniem. Kā norāda Uļevataja-Koščejeva, jumti ir viens no kritiskākajiem elementiem, kam nepieciešama regulāra uzmanība, jo tie ir pakļauti pastāvīgai vides ietekmei – intensīvām lietusgāzēm, sniega slodzei, vējiem un temperatūras svārstībām. Novecojuši jumti bieži cieš no hidroizolācijas problēmām, kas var radīt noplūdes un bojāt ēkas augšējos stāvus, kā arī veicināt mitruma un pelējuma veidošanos. Ar laiku šie bojājumi var kļūt par nopietnu apdraudējumu ēkas struktūrai un iedzīvotāju veselībai.

Ko remontēt vispirms?

"Ja remontdarbi tiek veikti soli pa solim, viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir iespēja rūpīgāk plānot budžetu un kontrolēt izmaksas, pielāgojot tās pieejamiem līdzekļiem un izvairoties no pēkšņiem, neplānotiem izdevumiem. Tas ļauj labāk sadalīt finanšu slogu ilgākā laika posmā, pakāpeniski risinot svarīgākos jautājumus un izvairoties no vienreizējiem lieliem tēriņiem, kas varētu būt grūti apmaksājami," saka "VNK Serviss" pārstāve.