12 stāvu daudzdzīvokļu nams Pasta ielā 34, Jelgavā, šogad saņēma Ekonomikas ministrijas konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2024" žūrijas simpātiju balvu. Dzīvokļu īpašniekiem vienojoties, saņemot grantu no "Altum" īstenotās Eiropas Savienības (ES) Struktūrfondu programmas un aizdevumu no bankas, jelgavniekiem nu ir ne tikai skaisti renovēts nams, bet arī uzlabojušies energoefektivitātes rādītāji un samazinājušies rēķini par siltumapgādi. Kā tas izdevies, stāsta mājas vecākais Viktors Valainis.

Dzīvojamais fonds Latvijā novecojas, un pēc renovācijas sauc ne viena vien daudzdzīvokļu māja. Šo procesu lielākoties apgrūtina dzīvokļu īpašnieku nespēja vienoties, balsojot "par" remontu un renovāciju. To, ka dzīvokļu īpašniekiem trūkst izpratnes, ka arī koplietošanas telpas ir jāaprūpē un ik pa laikam jāremontē, novērojis arī Viktors Valainis. Viņš norāda, ka mājas vecākajam tad nākas nodarboties ar pamatīgu skaidrošanas un pierunāšanas darbu, lai pārliecinātu kaimiņus – remonts un visu finansiāla iesaiste ir būtiska.

Kaimiņu piekrišanas saņemšana prasa vairāk nekā divus gadus

Doma par to, ka Pasta ielas 34. mājai nepieciešama renovācija, vīdējusi kādu laiku. Daudzdzīvokļu ēka celta 1989. gadā, pirms 35 gadiem, tātad tajā esošie lifti savu laiku nokalpojuši un kļuvuši bīstami. Rēķini par apkuri ziemas mēnešos bijuši milzīgi, taču reālu pienesumu no apkures nevarēja just – ziemas spelgonis lauzies iekšā pa katru šķirbu, jo paneļiem siltumizolācija sen zudusi. "Atsevišķās telpās, noņemot tapetes, pat varēja redzēt cauri paneļu spraugām," atceras Viktors Valainis.