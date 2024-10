Esat ieinteresēti? Pievienojieties iepazīšanās braucienam oktobra beigās! Piepildīt sapni par savu villu kādā no siltajām zemēm ir kļuvis daudz vienkāršāk, jo tagad jaunās paaudzes nekustamo īpašumu attīstītājs no Igaunijas Invego piedāvā maksimāli vienkāršot investīciju procesu ārzemēs, turklāt aizdevumu nosacījumi Portugālē ir izdevīgi visos aspektos. Oktobra beigās interesentiem tiks organizēta iepazīšanās ekskursija.

Ieskats jaunajā projektā

Interesi par projektu ir izrādījuši cilvēki no Baltijas, kā arī no Lielbritānijas, Vācijas, Francijas, Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas. "Protams, mūs kā igauņu nekustamo īpašumu attīstītāju īpaši iepriecina lielā interese, ko par mūsu aktivitātēm Portugālē esam saņēmuši no vietējiem. Saprotams, ka cilvēki dod priekšroku darījumiem ar pazīstamu un uzticamu nekustamo īpašumu attīstītāju, un tagad, kad vairāk nekā desmit Igaunijas iedzīvotāju jau ir rezervējuši sev villas, jaunie klienti jūtas pārliecinātāki - pazūd bailes justies pārāk izolēti svešā valstī. Kopā šobrīd pārdotas jau 12 villas," stāsta Henrijs Klaids Skujiņš. Papildus tam, ka "Invego" ir modernu un inovatīvu risinājumu pionieris Igaunijā, attīstītājs pēdējā laikā gūst arvien lielāku popularitāti arī Latvijā, kur pašreiz tiek attīstīti jau 4 nekustamo īpašumu projekti – daudzdzīvokļu rajons Parka kvartāls , ekskluzīvs daudzdzīvokļu ēku projekts Skanstes rezidences , moderns kvartāls Vītolu parks , kā arī ciemats Vide Ādaži Pierīgā.

65 hektārus plašā "Silves Hills" teritorija, kas sastāvēs no 154 villām, būs gana privāta, taču tajā tiks uzbūvēta arī ēka ar trenažieru zāli, restorānu, kafejnīcu un darba zonu, kā arī tiks izveidoti klasiskā tenisa, pludmales tenisa un padel tenisa korti, ko novērtēs aktīvās atpūtas cienītāji. "Pirmie villu īpašnieki stāsta, ka viena no jaunā rajona priekšrocībām ir tā, ka jau no paša sākuma tiek radīta kopienas sajūta - var iegūt jaunus paziņas gan tautiešu vidū, gan starp kaimiņiem no citām valstīm," teic Henrijs Klaids Skujiņš. Viņš arī norāda, ka Eiropas Savienības pilsoņiem Portugālē ir ievērojamas priekšrocības - ar pirmo iemaksu 20% bankas procentu likme ir tikai 0,75% un plus Euribor likme.