Teju kosmiskā nosaukuma sistēmas – Varian TrueBeam – iegāde un slimnīcas telpu pielāgošana tai kopumā izmaksāja 3 589 856 eiro, kas saņemti no ES Atveseļošanas fonda projekta "Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai". Te jāteic, ka Liepājas slimnīca nebūt nav vienīgā Latvijā, kas saņem Atveseļošanas fonda līdzekļus – gandrīz 150 miljoni eiro paredzēti Latvijas trīs klīnisko universitāšu slimnīcu un septiņu reģionālo slimnīcu infrastruktūras uzlabošanai. Investīcijas no Atveseļošanas fonda paredzētas ne tikai veselības aprūpes sistēmas pilnveidei, bet arī kā atbalsts, lai valsts un dažādu nozaru uzņēmumi, organizācijas varētu atgūties no pēdējos gados piedzīvotajām krīzēm. Tāpat finansējums pieejams, lai veicinātu dažādus ilgtspējas pasākumus un kas ļoti būtiski – uzlabotu dažādu sabiedrības grupu dzīves kvalitāti, pieejamību zināšanām un pakalpojumiem, nodrošinātu taisnīgāku zaļo pāreju.



Mēdz teikt – savu mūžu nokalpojis. Tieši tā varētu teikt par Liepājas Reģionālajā slimnīcā līdz šim funkcionējošo iekārtu, kas nodrošināja vēža slimnieku terapiju. Tai strauji bija pietuvojušās ražotāja rekomendētā dzīves cikla beigas. "Mums nācās rast risinājumu, kā turpināt staru terapiju onkoloģijas pacientiem, un kā šo iekārtu aizvietot ar modernāku. ES finansējums ir labs atspaids moderna aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai. Pašreizējā pakalpojumu apmaksas sistēmā veselības aprūpes iestādēm iegādāties modernu iekārtu tikai par pašu līdzekļiem ir diezgan problemātiski," slimnīcas izdarīto izvēli paskaidro Mārtiņš Pikšis, Liepājas Reģionālās slimnīcas Radiācijas drošības nodaļas vadītājs. Liepājā jauno lineāro paātrinātāju sāka izmantot jau 2022. gada janvārī, un šī slimnīca no Latvijā esošajām reģionālajām slimnīcām bija pirmā, kas tādu sāka izmantot.