Arvien vairāk daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju Latvijā saskaras ar nepieciešamību iepriekšējās desmitgadēs celtos namus padarīt energoefektīvus. Namu energoefektivitātes nodrošināšana nozīmē gan būtiskus ietaupījumus, gan uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Līdz 2024. gada vasaras izskaņai, izmantojot Atveseļošanas fonda finansējumu, Latvijā pabeigti vai realizācijas stadijā bija 19 projekti daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes nodrošināšanai, par kopējo noslēgto līgumu summu sešu miljonu eiro apmērā. Kopumā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai no Atveseļošanas fonda līdzekļiem, ko piešķir caur finanšu institūciju Altum, ir pieejami 57,3 miljoni eiro.



Ir dzirdēts, ka daudzdzīvokļu mājās panākt, ka visi to iemītnieki ir vienisprātis par nepieciešamo renovāciju un energoefektivitātes pasākumiem, ir visai grūti un dažkārt, nespējot vienoties, iecerētie projekti tomēr paliek nerealizēti. Lielvārdē atjaunotās mājas vecākais un iedzīvotāju biedrības valdes loceklis Guntis Kalniņš atceras, kā šīs ēkas iedzīvotāji nonākuši pie kopsaucēja. "Cilvēkiem ir nepieciešami skaidri saskatāmi ieguvumi, un tam noder praktiski argumenti. Arī mūsu mājā sākotnēji ne visi bija par renovāciju, īpaši gados vecāki iedzīvotāji teica: "Kāpēc man tas vajadzīgs? Man pietiek ar to, kas ir." Mēģinājām skaidrot, izmantot salīdzinājumus. Piemēram, automašīnai, kas maksā labi ja desmito daļu no dzīvokļa vērtības, mēs mainām riepas, uzturam to labā stāvoklī, regulāri remontējam, taču dzīvokli uztveram kā pašu par sevi saprotamu, par to pienācīgi nerūpējamies."