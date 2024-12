​​​Ar jauno aprīkojumu ​sūtījumu kontrol​e ​ir kļuv​usi ​daudz drošāk​a​​ ​un ātrāk​a​​ ​gan muitai, gan klientiem, kas saņem sūtījumu. Ar šīm iekārtām var veikt daudz operatīvāku un efektīvāku dažādu izmēru un formu paraugu identifikāciju, ​arī aplokšņu pārbaude norit drošāk ​un bez sūtījumu bojāšanas riska. Piemēram, iepriekš, ​ja​​ ​bija nepieciešams identificēt ķīmiskas vielas (īpaši – dārgus specifiskus ķīmiskos reaģentus), lai pārliecinātos par to atbilstību, muitas amatpersonām bija jāatver iepakojums. Tas radīja risku sabojāt jau tā mazo vielas daudzumu. Jaunais aprīkojums Latvijas muitai ir ne tikai sniedzis jaunas testēšanas iespējas, bet arī nodrošina mūsdienīgu un drošu darba vidi – ne visu ķīmisko vielu iepakojumus var atvērt t.s. lauka apstākļos: muitas kontroles punkts nav īsti piemērots augstas tīrības ķīmisko reaģentu iepakojumu atvēršanai un pārbaudei. Šīs iekārtas arī mazina veselības apdraudējuma riskus muitas amatpersonām, kuras veic pārbaudes, strādājot ar bīstamām vai toksiskām vielām, jo nu tās var izpētīt, sūtījumus neatverot.



Bieži vien pa pastu tiek sūtītas arī aizliegtās vielas, kas iegādātas nelegālās izplatīšanas platformās. Līdztekus narkotiskām, psihotropām vielām Latvijā mēdz iesūtīt arī prekursorus – tādas ķīmiskas vielas, no kurām tālāk var izgatavot narkotikas. Ar Raman spektrometr​u ​tagad var ielūkoties aploksnē, bez atvēršanas noskaidrojot, kas tajā ir iekšā. ​Ātrāk un precīzāk i​dentificējot šādas nelegālās vielas, jaunais aprīkojums ļauj muitas iestādēm efektīvāk novērst kontrabandu un samazināt aizliegto vielu nokļūšanu valstī.



Jautāta par nozīmīgākajiem atklājumiem, izmantojot jaunos Raman spektrometrus, E. Berņa atminas: tiklīdz ​​​

​​bijām saņēmuši​ ​​jaunās iekārtas, Nodokļu un muitas policijas pārvalde Muitas laboratorijā ​identifikācijai iesniedza ​maisiņus ar baltu pulverveida vielu​.​ Kravas dokumentos bija norādīta viela, kuru ievedot un pārvietojot ES teritorijā, nepieciešama speciāla atļauja. "Šīs ķīmiskās vielas paraugi mūs darīja bažīgus, un pēc pirmreizējās pārbaudes ar citām iekārtām to vēlreiz izmeklējām ar Raman spektrometru. ​S​ecinājām, ka kontrolējamā viela kādā no sūtījuma posmiem ir daļēji nomainīta, jo sūtījumā tika identificēts gan neliels daudzums deklarētās vielas, gan amonija nitrāts. To izmanto lauksaimniecībā kā minerālmēslojumu, bet tam ir arī otrs pielietojums – amonija nitrātu var izmantot sprāgstvielu ražošanā. Tas bija nozīmīgs atklājums – ja deklarētā ķīmiskā viela, kas caur vairākām valstīm, tostarp Latviju, vesta tranzītā, kādā no posmiem ir nomainīta, tad kolēģiem no tiesībsargājošām struktūrvienībām jāizmeklē, vai aizliegtā viela nav izmantota nelikumīgiem mērķim​,​ un kādam nolūkam kravā ​iekļauts ​identificētais amonija nitrāts," stāsta speciāliste.