Kopumā Sakret saules paneļu parka izveidē investēti 250 000 eiro, no kuriem vairāk nekā 55 000 eiro bija NextGenerationEU iniciatīvas ES Atveseļošanas fonda investīcijas. Investīcijas zaļajā pārejā jau vairākus gadus ir Eiropas Savienības prioritāte – tiek veicināti un atbalstīti energoefektivitātes pasākumi uzņēmējdarbībā, investēts atjaunīgo energoresursu tehnoloģiju attīstībā un energoresursu racionālākā izmantošanā. Populārs ir teiciens "Mums nav planētas B", ar to saprotot, ka, rīkojoties neapdomīgi un šķērdējot resursus, palielinās dažādu krīžu klātesamības riski un arvien mazāk dabas resursu atliek nākamajām paaudzēm. Tāpat jāņem vērā, ka daudz vides problēmu un izaicinājumu ir tik sasāpējuši un ieilguši, ka nepieciešams rīkoties nekavējoties. Šo un daudzu citu iemeslu dēļ ilgtspējīga un videi draudzīga rīcība ir Eiropas interešu priekšplānā.



Eiropas Savienības investīcijas palīdz uzņēmumiem straujāk attīstīties, darboties viedāk un zaļāk, kā arī uzlabo komersantu konkurētspēju, produktivitāti un eksportspēju. Šie ieguldījumi sekmē arī klimata mērķu sasniegšanu un enerģētiskās neatkarības nostiprināšanu Latvijā. Jāatzīmē, ka Latvijai no Atveseļošanas fonda līdzekļiem kopumā jau izmaksāts 801 miljons eiro. Savukārt energoefektivitātes paaugstināšanai uzņēmējdarbībā no šī fonda paredzēti 120,5 miljoni eiro.