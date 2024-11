"Piemēram, Rēzeknes tehnikumā šobrīd 3. mehatronikas kursā mācās meitene, kas pieļāva domu, ka varētu ne tikai mācīties mehatroniku, bet pat kļūt par automehāniķi. Interese par mašīnām un dzelžiem viņai tiešām ir nopietna. Pa kādai meitenei ir arī jaunākajos tehnikuma mehatronikas kursos, tāpat meitenes šo jomu izvēlas studēt arī augstskolā," stāsta Martinovs. Rezultātos starp meitenēm un zēniem pasniedzējs atšķirības neredzot: "Ja galva strādā un ir centība, ļoti labus rezultātus parāda gan meitenes, gan puiši," tā Martinovs. Vaicāts, vai zina kādus piemērus, kad cilvēki veiksmīgi strādā dzimumam netipiskā profesijā, Martinovs saka, ka zinot sievieti, kas ļoti kvalitatīvi un ātri veic sienu apdari, kas tradicionāli tiek uzlūkota kā vīriešu profesija, tāpat zinot automehāniķes, līdz ar to pozitīvus piemērus "netradicionālai" profesijas izvēlei var atrast.

"Es tiešām ieteiktu katram izvēlēties tādu profesiju, kas pašam patīk un interesē. Kā Konfūcijs bija teicis: atrodi darbu, kas tev patīk, un tev nekad mūžā vairs nevajadzēs strādāt. Ideālā gadījumā darbam ir jābūt tādam, uz kuru tu nāc ar prieku, nevis no rīta pamosties ar domu – kaut nu ātrāk tā darbadiena beigtos. Līdz ar to, ja ir iespēja strādāt darbu, kas patīk, un saņemt par to vēl arī labu atalgojumu, protams, jāizvēlas darbs, kas pašam patīk," iesaka Martinovs.