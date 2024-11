Viņas darbadiena sākas astoņos no rīta ar dienas plāna izrunāšanu, tehnikas pārbaudi un apmācībām ugunsdzēsības koledžā. Pēc apmācībām sākas dežūra (tā saucamais gaidīšanas režīms), kas ilgst līdz astoņiem rītā. Kolektīvā viņa iekļāvusies ātri un ar aizspriedumiem no kolēģu puses nav saskārusies. "Protams, kā sievietei man fiziskā spēka kaut kur var pietrūkt, lai gan es esmu apmācīta un varu darīt visu. Tomēr šādos gadījumos, kad nepieciešama ļoti lielu smagumu celšana, mani kolēģi vīrieši tīri cilvēciski uzņemas šos darbus," stāsta Anna. Ar aizspriedumiem pret sievieti ugunsdzēsēju viņa vairāk saskārusies, piemēram, interneta komentāros. "Cilvēki komentāros brīnās, kā sieviete ar manikīru var būt ugunsdzēsēja glābēja. Tad jādomā, kāds ir šo cilvēku priekšstats par ugunsdzēsēju glābēju. Acīmredzot, viņuprāt, šajā darbā nevar izskatīties kā normāls cilvēks. Taču īstenībā jau cilvēki no malas nezina un nesaprot, kā norit ugunsdzēsēja darba ikdiena," nosaka Anna. "Mēs dežurējam, kas nozīmē, ka mēs jebkurā brīdi esam gatavi izbraukumam. Ja izsaukumu nav, mēs kopā ar vada komandieri atkārtojam dažādas tēmas, analizējam iepriekšējos notikumus un veiktās darbības," skaidro Anna. Viņa atzīst, ka ugunsdzēsēja darbs nav viegls: "Ne katra sieviete var to darīt, bet arī – ne katrs vīrietis." "Galvenais, nedrīkst ņemt darba notikumus ļoti pie sirds. Protams, ar kolēģiem visu izrunājam – gan veiksmes, gan neveiksmes, bet ir jādzīvo tālāk, emocijas ir jākontrolē un darbs jāuztver kā darbs. Varbūt man ir paveicies, ka līdz šim pēc konkrētiem notikumiem nav bijusi nepieciešama speciālā palīdzība," nosaka Anna.