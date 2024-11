Fakts – D vitamīnu nevaram pilnvērtīgi uzņemt no saules

Agrāk uzskatīts, ka D vitamīnu varam pilnībā uzņemt no saules gaismas. Kaut arī saule ir nozīmīgs D vitamīna avots, ar to bieži vien nepietiek [1]. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta, gadalaiku maiņa, laikapstākļi, izvēlētais apģērbs un laiks, kas pavadīts ārpus telpām, var ievērojami ietekmēt D vitamīna veidošanos ādā. Turklāt – vēlā rudenī, ziemā un agrā pavasarī saules gaismas ir mazāk, tāpēc D vitamīnu no saules teju neuzņemam, un optimāla D vitamīna līmeņa uzturēšanai nepieciešams to lietot papildus.