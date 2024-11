Bijušajā zvejnieku kolhoza "Boļševiks" kluba ēkā ne tikai kā padomju arhitektūras modernisma paraugs saglabājies kādreizējais interjers, bet pat savulaik stādītā palma un gāzētā ūdens aparāts. Ar kluba ēku saistās bagātīga vēsture – savulaik te uzstājušās daudz leģendāru grupu un izpildītāju, un, protams, netrūkst arī īsta rokenrola cienīgu nostāstu. Dažus stāstus dzirdējis arī Mārtiņš un smejas, ka labi, ka kluba sienas nevar runāt. Jau pāris gadus kluba telpās dzīvība atgriezusies un regulāri tiek rīkoti dažādi pasākumi.



Nākotnes vīzija ir iedzīvināt ne tikai kluba ēku, bet arī plašo teritoriju. Viena no iecerēm – auto un autosporta vēstures muzeja izveide. "Kad Liepājā šovasar notika FIA pasaules rallija čempionāta (WRC) posms, izveidoja speciālu ekspozīciju par autosporta vēsturi Kurzemē un Liepājā, un kaut kur šai ekspozīcijai būtu jādzīvo. Tika atrasti un savilkti kopā ļoti interesanti stāsti un vēstures fakti, un būtu tikai loģiski, ja arī ikdienā cilvēki varētu to apskatīt un iepazīt. Iespējams, nākotnē tā varētu arī kļūt par vietu, kur kādam jaunietim, kuru jau nedaudz saista tehnika, rodas tālāka un dziļāka interese par to."