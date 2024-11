"Mani paaicināja mūsdienīgot šo programmu – no skaistumkopšanas jomas to pārvirzīt uz radošo industriju, uz kino, teātri un modi. Padarīt pieprasītāku. Tas ir tas, ko te divu gadu laikā arī daru," darba ikdienā ļauj ielūkoties Birmanis un smejas, ka, izsverot LMMDV aicinājumu, 220 kilometri, kas šķir Liepāju no Rīgas, nav bijis šķērslis. Kas vēl mudinājis piedāvājumu pieņemt?



"Pirmkārt, man bija jau zināma pieredze komunikācijā ar jauniem cilvēkiem. Otrkārt, katra radoša cilvēka karjerā pienāk brīdis, kad ir ko teikt jaunajiem cilvēkiem, un acīmredzot es to jutu. Treškārt, es saskatīju kaut kādas iespējas, un man tas bija interesanti. Izveidojās labs kontakts ar skolas vadību, viņi pieņēma manu redzējumu, un mēs izveidojām kopīgu redzējumu. Ne mazsvarīgs fakts ir tas, ka te strādā vairāki cilvēki, kurus uzskatu par savas jomas autoritātēm. Viņu klātbūtne deva drošības un kvalitātes garantiju," lēmumu profesionālo dzīvi saistīt ar Liepāju skaidro mākslinieks.



Darbadienas skolā ir piepildītas un garas un nebeidzas līdz ar nodarbību izskaņu, tomēr Birmanis cenšas pēc darba izbaudīt arī Liepājas piedāvājumu, aizejot uz kādu kafejnīcu vai, ja viss sakrīt, apmeklējot kādu koncertu "Lielajā Dzintarā".