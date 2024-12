Klausoties gides stāstījumā, acu priekšā uzpeld aizgājušā gadsimta sākums, kad no Liepājas reizi nedēļā kursēja tvaikonis uz Ņujorku. Cilvēki no Krievijas impērijas plūda šurp, lai dotos pāri okeānam uz Ameriku vai Kalifaksu Kanādā sākt jaunu dzīvi. Daudzi no viņiem pārdeva visu un vēl aizņēmās, lai varētu atļauties biļeti, kas pieaugušajam, pārrēķinot šodienas cenās, maksāja ap 1500 eiro, atstāja ģimenes un ar vienu koferīti vai sainīti devās pretim nezināmajam. Pirms lielā ceļojuma, kas līdz Ņujorkai ilga 10 dienas, viņi uzkavējās Liepājā, jo biļetes bija iespējams iegādāties tikai kasē un nebūt ne uz pirmo tvaikoni – visbiežāk bija pāris nedēļas jāgaida. Līdz ar to pilsēta piedzīvoja milzīgu cilvēku pieplūdumu – tiek lēsts, ka laikā no 1906. gada līdz Pirmajam pasaules karam no Liepājas izceļoja ap 500 tūkstoši cilvēku. Starp tiem, kuri izceļojuši no Liepājas, pastaigas pavadone min Holivudas zvaigžņu Kērka Duglasa vecākus un Džeka Nikolsona tēvu, lai gan par pēdējo drošs nevar būt, jo ir avoti, kas liecina, ka Nikolsona māte par sava bērna tēva identitāti nemaz nav bijusi droša.