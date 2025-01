“Lielāku pašvaldību izveidošana ļauj samazināt pārvaldes izmaksas, bet šo iespēju var izmantot un var neizmantot. To, kā reformas potenciālie ieguvumi tiek izmantoti, noteikusi pašvaldību spēja un vēlme to darīt, kas savukārt ir atkarīgs no vietējo politiķu prioritātēm. Ir tādi, kas domā, ka viņu uzdevums ir saglabāt vai palielināt nodarbinātību pašvaldībās un to finansētajās organizācijās. Savukārt citiem mērķi, pirmkārt, ir pārvaldes efektivitāte un attīstība. Neizbēgami atšķiras arī rezultāti,” norāda ekonomists.