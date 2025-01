Šaubos, vai bija daudz iedzīvotāju, kas spēja izsekot pēc novadu reformas ļoti būtiska dokumenta – pašvaldības nolikuma – virzībai. Pašvaldības nolikums nosaka ne tikai tās institucionālo sistēmu, funkcijas, bet arī iedzīvotāju tiesības un līdzdalības kārtību – kā pieņem un izskata iesniegumus, kā organizē sabiedriskās apspriedes un tamlīdzīgi.



Arī savā novadā biju teju vienīgais iedzīvotājs, kas sniedza savus priekšlikumus un piedalījās domes sēdē, kurā tie tika izskatīti. Pozitīvi, ka mani argumenti par plašākām iedzīvotāju padomju funkcijām tika ņemti vērā, tomēr atklātu pašu padomju izveidošanu šajā sasaukumā tā arī nepiedzīvoju. Formāli tās mūsu novadā it kā ir jau sen – vismaz pēc domes mājaslapā atrodamās informācijas, tikai redzami aktivizējās pirms vēlēšanām un reformas, paužot iedzīvotāju (?) viedokli. Kā tajās iekļūt un līdzdarboties, man nekad nav bijis skaidrs.



Iedzīvotāju padomes laikam ir lielākais jaunā Pašvaldību likuma karstais kartupelis sabiedrības iesaistes jomā pēc novadu reformas. Latvijā ir apstiprināti tikai kādas trešdaļas pašvaldību iedzīvotāju padomju nolikumi. 2024. gada nogalē man bija iespēja moderēt vienu darba grupu domnīcas “Providus” forumā “Iedzīvotāju padomes: kopienu balss un palīgs pašvaldību izaugsmei” un uzklausīt desmitiem iedzīvotāju padomju pārstāvju. Pieredzes ir tikpat raibas, cik pašvaldības un sabiedrība. Ir gan bailes no iespējamas politiskās konkurences, gan mēģinājumi ierobežot ietekmi un pieeju informācijai, gan arī pozitīvi piemēri, kad konstruktīvā sadarbībā tiek paveikts novadam būtiskais.



Vēl pirms vēlēšanām iesaku ieskatīties domes mājaslapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, kurai ir jābūt obligāti. 2020. gadā Latvijas Pilsoniskā alianse izpētīja 119 pašvaldību mājaslapas, un gandrīz pusei šādas sadaļas nebija. Tikai dažām tā bija pieejama pirmajā lapā, ļoti retos gadījumos tā ietvēra arī informāciju par konsultatīvajām padomēm, kas ir būtisks instruments sabiedrības iesaistei lēmumu pieņemšanā.



Arī es ieskatījos Limbažu novada pašvaldības mājaslapā, un jāsecina, ka aktīvas sabiedrības iesaistes entuziasms ir apsīcis jau drīz pēc vēlēšanām 2021. gadā – ar šo gadu rodamas pēdējās pašas domes iniciētās aptaujas, bet sadaļu “Informācijas pieprasīšana” un “Problēmu risināšana” solītais saturs ir sagatavošanā no šī paša gada.



No vienas puses, varam kritizēt iedzīvotāju pasivitāti, bet, no otras, kā iedzīvotāji var uzzināt par iesaistes iespējām konsultatīvajās padomēs, dokumentu apspriešanā, priekšlikumu izvirzīšanā, ja šī informācija netiek sniegta saprotami un pieejami. Sanāksmju, kas notiek darba laikā, lēmumiem nav ietekmes un atgriezeniskās saites; aptaujas, kuru rezultāti netiek ņemti vērā, jo iedzīvotāji “nesaprot, kā vajag”, – tas viss demotivē līdzdarboties pat tos, kam būtu lielāka vēlme iesaistīties savas pašvaldības dzīves uzlabošanā.



Protams, ir tēmas, kur iedzīvotāji iesaistās vairāk, piemēram, Limbažu novadā pēc reformas plaši tika apspriestas idejas par novada ģerboni, par aktualitāti kļuva vēja elektrostaciju parka izveide un izglītības iestāžu reforma, kurai tika organizētas arī sabiedriskās apspriedes. Jāatzīst, ka biju patīkami pārsteigta par to organizēšanu vakarā, iedzīvotājiem pieejamā laikā, kā arī datu un faktu prezentēšanu diskusiju pamatotībai. Nepalika gan sajūta, ka tā ir arī politizēta performance, kas droši vien pēc reformas ir klātesoša ne vienā vien novadā, kur pie viena galda bija spiesti sēsties dažādi politiskie spēki.



Ironiski, ka šādās politiskās spēlēs sabiedrības līdzdalība var izrādīties pat vērtīga. Tā mūsu novadā tika gari un plaši apspriesta kultūras stratēģija. Ne jau tāpēc, ka mēs būtu nozīmīga kultūras citadele, bet tāpēc, ka ir atrasta ērta bumbiņa starp neformālajiem līderiem, opozīciju, pozīciju un vēl citiem, kuriem kāre iesaistīties bezgalīgā viedokļu “futbolā”.