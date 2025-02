Gundega Dreiblate papildina, ka tām krātuvēm, kas atrodas nelielos namiņos, ir krietni vieglāk, bet dažiem muzejiem, kas, speciālistes vārdiem runājot, ir “pensionēta skolotāja pamestā pilī”, ir krietni grūtāk, jo šādu ēku ir sarežģīti apsaimniekot un apkurināt. “Tu ienāc šādā krātuvē un jau pēc smaržas gaisā jūti, ka eksponātiem te nav labi. Ir pārāk mitrs,” norāda Dreiblate.



Dienvidkurzemē senlietu krātuvēm dažādi ir veicies ar eksponātu uzskaiti, dažviet tā ir veikta rūpīgi, ir zināms, kas šo priekšmetu ir atnesis, no kādām mājām nācis, kam piederējis, bet citviet šādas uzskaites nav. “Kad mēs dodamies konsultēt senlietu krātuves, mūsu pirmais jautājums ir – kā krājums ir uzskaitīts? Pati manta ir tikai viena puse, vēl svarīgāka ir šī priekšmeta vēsture. Tikai no veciem pletīzeriem stāsti neveidojas. Bet ir svarīgi, no kuras muižas vai kuras sētas šis gludeklis ir nācis, kurā laikā, kā sauca meitu, kas ar to pletēja, kam tās kleitas tika pletētas, kāds bija šīs meitas mūžs. Bez stāsta manta ir tikai krāms,” Anita Jirgensone apraksta problēmas, ar kurām ekspertes saskaras senlietu krātuvēs.