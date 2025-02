vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu 421,17 eiro apmērā;

bērna kopšanas pabalstu 171 eiro apmērā maksā līdz bērna pusotra gada vecumam un 42,69 eiro apmērā no bērna pusotra gada līdz divu gadu vecumam;

ģimenes valsts pabalstu, kas atkarīgs no bērnu skaita (par vienu bērnu – 25 eiro, par diviem bērniem – 100 eiro, par trīs bērniem – 225 eiro, par četriem un vairāk bērnu – 100 eiro par katru bērnu;

vecāku pabalstu, kas ir atkarīgs pabalsta pieprasītāja algas, no kuras veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, un no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma.

liekas, ka bērna laišanu pasaulē var atlikt uz vēlāku;

ir priekšstats, ka bērna audzināšana ir ārkārtīgi grūta, dzīvi kardināli mainoša, nākotnes iespējas ierobežojoša.

Valsts un pašvaldība dala pienākumus attiecībā uz ģimeņu ar bērniem atbalstīšanu. Kopumā, līdz ģimenē dzimušais mazulis sasniedz pusotra gada vecumu, ģimenei lielāko atbalstu gādā valsts. Tā nodrošina Strādājošiem vecākiem ir vēl papildu pabalsti – maternitātes un paternitātes pabalsts.Arī pašvaldības tiešā veidā, proti, piešķirot naudas pabalstus, mēdz palīdzēt “savilkt galus”. Tās atkarībā no savas rocības piešķir bērna piedzimšanas pabalstu, finansiālu palīdzību mācību piederumu iegādei, stipendijas studējošajiem vai citu palīdzību.Politikas veidotāji, spriežot par to, kā izrauties no demogrāfijas krīzes, vienmēr min, ka nauda problēmu neatrisinās. Tā “Delfi TV” studijā minēja arī premjerministre Evika Siliņa (JV). Tomēr nauda ir liels atsvars ģimenēm ar bērniem. Līdz ar to tas ir arī instruments dzimstības veicināšanai, izriet no Elīnas Treijas teiktā. “(Bērna ienākšana ģimenē) nozīmē ienākumu kritumu. Skaidrs, ka ienākošais bērns prasa papildu resursu, sadārdzina dzīvi. Vai ģimene morāli gatava tam, ka finansiālās labklājības līmenis pazemināsies, ja ģimenē ienāks vēl viena mute, kas jāpaēdina?” viņa skaidro.Kā ar dažādām aptaujām secināts Treijas vadītajā asociācijā, ģimenes atliek pirmā bērna laišanu pasaulē, jo:Lēmumu par otrā bērna ienākšanu ģimenē ietekmē pieredze ar pirmo bērnu. Ja, piemēram, bija slikta dzemdību pieredze vai pēc bērna piedzimšanas krasi pasliktinājās vecāku savstarpējās attiecības, ģimene var nosliekties par labu lēmumam ģimeni nepaplašināt, skaidro Treija. Savukārt lēmums laist pasaulē trešo vai ceturto bērnu parasti saistās ar ģimenes finansiālajām iespējām, viņa turpina. Šobrīd Latvijā ir tā – jo vairāk bērnu aug ģimenē, jo vairāk tā pakļauta nabadzībai. Lai arī nauda demogrāfijas krīzi neatrisinās, tā var veicināt to, ka ģimene nosliecas par labu trešā vai ceturtā bērna dzimšanai, norāda Treija.