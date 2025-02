nav pavirzījušies

Praktiski uzlabojumi

Monocentriskā apdzīvojuma un ekonomiskās aktivitātes struktūra ap Rīgu koncentrē arī lielu daļu sabiedriskā transporta pārvadājumu. Tā, 2022. gadā Rīgas un Pierīgas metropoles areālā tika pārvadāti 15,6 miljoni pasažieru (72% no kopējā Latvijas autobusu pasažieru skaita, 47% no maršrutu skaita un 59% no reisu skaita), bet ar vilcienu tika pārvadāti 15,2 miljoni pasažieru reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos (97% no kopējā pasažieru skaita Latvijas dzelzceļa tīklā). 5 ATR samazinātais novadu skaits bagātajā Pierīgā ir samazinājis lēmēju skaitu un palielinājis enerģiju sarunās par Rīgas metropoles areāla lomu un pašvaldību darbības koordinēšanu. Visas iesaistītās puses atzīst, ka sabiedriskais transports noteikti būtu viena no jomām, kas Pierīgā jāorganizē koordinētā veidā, iespējams pat – kopīgi. Galvenā problēma ir neskaidrība, kurai organizācijai būtu jāuzņemas iniciatīva ieviest uzlabojumus. 6 Citiem vārdiem, redzams politiskās gribas un līderības trūkums. Vācijas un Somijas metropoļu pieredze liecina, ka valstij un pašvaldībām būtu jāveido kopīgs sabiedriskā transporta plānotājs un pasūtītājs. Dibinātājiem kopīgi būtu gan jāatsakās no ierastās savu aktīvu pārvaldības pieredzes, gan jāfinansē sistēmas darbības zaudējumi.Pēdējos piecus gados uz priekšuplāni par “Rīgas satiksmes” autobusu maršrutu pagarināšanu Upesciema, Salaspils, Ķekavas vai Ādažu virzienā, Mārupes virziena valsts un pašvaldības maršrutu revīzija un savienojums ar Rīgas lidostu, ar ievērojamu aizkavēšanos notiek Rīgas ilgtspējīgas mobilitātes plāna (SUMP) izstrādes sagatavošanas darbi. Šogad redzēsim, kuras Pierīgas pašvaldības pieteiksies Satiksmes ministrijas izsludinātajā mobilitātes punktu finansējuma konkursā “Park&Ride” vietu ierīkošanai pie stacijām.sabiedriskā transporta jomā Pierīgā: mobilitātes punktu pie dzelzceļa stacijām izveidošana, savienotas velo infrastruktūras izveidošana, darbs pie plašākas vilciena izmantošanas Pierīgā, kas rezultējies ar vilciena biļeti Jūrmalas iedzīvotājiem un apvienoto vilciena un Rīgas sabiedriskā transporta biļeti Rīgas administratīvajā zonā, Babītē un Medemciemā. Kvalitatīvu uzlabojumu ir devusi 32 jauno Škodas vilcienu ekspluatācijas uzsākšana un intervāla grafika ieviešana vilcienu elektrificētajā zonā, jaunu vilciena pieturu atvēršana Dauderos, Šmerlī, pieturu pārvietošana Bieriņos un Medemciemā. Rīgas un Saulkrastu pašvaldības aktīvi iebilda pret plāniem slēgt Rumbulas, Dārziņu un Inčupes vilciena pieturas, apsolot sakārtot staciju teritorijas.Tālākā nākotnē līdzīga metropoles areāla sabiedriskā transporta sistēmas kopīga veidošana iespējama ap Daugavpili un Liepāju. Liepāja un Dienvidkurzemes novads jau šobrīd kopīgi izstrādā areāla ilgtspējīgas mobilitātes plānu.