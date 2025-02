LPS pārstāvis norāda, ka galvenā problēma mājokļu politikā ir tā, ka tā veidota no vairākiem sadrumstalotiem atbalsta mehānismiem, kuru intensitāte ir nepietiekama – ne siltināšanas jomā, ne zemās īres maksas namu jomā. “Līdz ar to mums ir grūti konkurēt ar kaimiņu zemēm,” viņš norāda. OECD skaidro, ka Baltijas valstu vidējais rādītājs jaunu mājokļu būvniecībā ir aptuveni 1% no kopējā mājokļu skaita valstī, taču Latvijā jauni mājokļi veido 0,27% no kopējā mājokļu skaita valstī, kamēr gan Igaunijā, gan Lietuvā – virs 1%. Lai sasniegtu vidējo OECD rādītāju, Latvijā ik gadu būtu jāuzceļ ap 10 tūkstošiem jaunu mājokļu, norāda Salmiņš.