Pašvaldību policijas ieņem būtisku lomu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā gan lielās pilsētās, gan tālos lauku nostūros, taču ir skaidri redzams, ka to darbība ir atkarīga no konkrētās pašvaldības rocības. Ja dzīvojat Rīgas vai kādas valstspilsētas tuvumā, tad skaidrs, ka arī municipālie likumsargi būs dāsni finansēti un nodrošināti ar visu nepieciešamo, taču tālākos reģionos, kur novada finanšu spējas ir ierobežotākas, var nākties samierināties ar tikai diviem policistiem.Ja reformas mērķis bija " radīt jaunas darba vietas, kā arī atslogot Valsts policijas darbu, kurai vairs nebūšot jākontrolē pašvaldības saistošo noteikumu izpilde ", tad var secināt, ka rezultāts sasniegts vien daļēji. Piemēram, Rēzeknes novadā joprojām pašvaldības policija nestrādā 24 stundu režīmā, kas nozīmē, ka atlikušajā laikā tāpat kārtību uzrauga Valsts policijas amatpersonas.Tāpat, spriežot pēc komunikācijas ar iesaistītajām pusēm, saprotams, ka pašvaldības lielā mērā atstātas pašas savā nodabā, lai tiktu galā ar pašvaldību policiju izveidi, finansēšanu un citāda veida aprūpēšanu. Komunicējot ar IeM, VARAM, LPS un Valsts policiju tapa skaidrs, ka līdz galam nevienam nav skaidrs, kam tad būtu jātur rūpe par to, lai jaunā sistēma strādātu efektīvi un palīdzētu cilvēkiem.Savukārt valstiskā līmenī nepieciešams rūpīgi izvērtēt jaunās kārtības doto labumu. Šobrīd nav iespējams izmērīt to, vai tā sasniegusi cerētos rezultātus, jo, pat aplūkojot Saeimas debates, kas tolaik notika, līdz galam nav saprotams, kāds īsti bija mērķis šādiem grozījumiem. Līdz ar to ir grūti saprotams arī, pēc kādas metrikas iespējams izmērīt, vai šī jaunā kārtība vispār ir nesusi kādu labumu.Lai to izdarītu gan VARAM, gan IeM, gan LPS, gan Valsts policijai vajadzētu sēsties pie viena galda un apkopot tām pieejamo informāciju.