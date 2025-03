Cik pieejama ir veselības aprūpe ārpus Rīgas?

Kurzemē savu koppraksi šogad atvērušas divas jaunas ģimenes ārstes – Līga Vaģele un Dārta Pūce. Puse no Saldus novadā 20 esošajiem ģimenes ārstiem ir pensijas vecumā, un katra no speciālistēm pārņem kāda ārsta pacientus, kas izlēmuši doties pensijā. Līga saņēmusi Saldus novada pašvaldības studentu stipendiju, bet Dārta izlēmusi, ka pēc studiju beigšanas dzimtajos Balvos atgriezties nevēlas. Turklāt uz Kurzemi viņu atvilinājis mīļotais.



Kā sarunā ar “Delfi” stāsta Dārta, kad abas veidojušas praksi, vēl nebija pieejams VM atbalsts ģimenes ārstu prakšu izveidei, tāpēc meklējušas iespējas pašas. Viņām izdevies piesaistīt ES finansējumu aptuveni 15 000 eiro apmērā.



Ārstes uzsvēra, ka Latvijā bezmaksas valsts pieejamā medicīna ir ļoti ierobežota un “tas traucē gan mums kā ģimenes ārstiem strādāt, gan arī pacientiem laicīgi saņemt ārstēšanas pakalpojumu”.



“Tas ir diezgan apgrūtinoši un bēdīgi,” secina Dārta.



Runājot par saviem ieguldījumiem prakses atvēršanā, viņas vēl mūsu intervijas laikā bija skeptiskas par to, vai pirmajā darba mēnesī izdosies nopelnīt tik, lai izmaksātu sev algas, jo praksē strādā arī divas medmāsas, kurām jāmaksā alga. “Šobrīd tā darbošanās ir uz lielu entuziasmu.”