Slovēņu megazvaigzne NBA Luka Dončičs jau uguņo savā jaunajā komandā "Lakers", kamēr liela daļa basketbola fanu joprojām nespēj noticēt, ka Dalasas "Mavericks" tik tiešām bija gatavi no viņa šķirties. Ugunīgu mirkļu netrūkst arī pašmāju basketbolā, bet ļoti maz cilvēku tos redz. Par to Jānis Bendziks un Ingmārs Jurisons raidījumā "D sektors" debatē savā starpā, bet mazliet vēlāk viņiem studijā pievienojas šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā. Ar viņu runājam par to, kā ir startēt pasaules spečīgākajā konkurencē, cīnoties ar traumām, un kā vieglatlēti pārlaiž ziemu Latvijā.