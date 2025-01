Kā atrašanās prom no pilsētas centra var būt biznesa priekšrocība

Viena no "Versum" koncepcijas stiprajām pusēm ir iespēja pielāgot telpas uzņēmuma konkrētajām vajadzībām. Neatkarīgi no tā, vai uzņēmumam ir nepieciešams atvērts plānojums vai atsevišķas zonas dažādiem departamentiem, noliktavu biroja formāts ļauj viegli pārplānot telpas, samazinot pārbūves izmaksas. Tādā veidā tiek radīta darba vide, kura atbilst to cilvēku vajadzībām, kuri tajā pavada lielāko daļu sava laika.



Papildu resursu ieguldīšana nomāto telpu iekārtošanā Latvijā nav tik izplatīta kā, piemēram, kaimiņos Igaunijā, kur telpas bieži tiek iznomātas kā "čaula", ļaujot nomniekiem patstāvīgi pielāgot biroju savām vajadzībām. Tomēr Latvijā šī tendence pamazām iezīmējas, arvien vairāk uzņēmumu atzīst priekšrocības elastībai telpu plānošanā.



Tajā pašā laikā galvenās funkcijas, kas padara "Versum" biznesa kompleksu ērtu un komfortablu darbam, paliek nemainīgas. Visas biroja telpas ir aprīkotas ar panorāmas enerģijas taupīšanas logiem, kas nodrošina lielisku dabisko apgaismojumu, pateicoties griestu augstumam 3,4 metri. Tie rada telpu, piepildītu ar gaismu un gaisu, kā arī komfortablus apstākļus darbam visas dienas garumā. Otrkārt, "Versum" turpina pievērst uzmanību vides ilgtspējībai, un visi lēmumi ir ar mērķi samazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Uz ēku jumtiem plānots uzstādīt saules paneļus un elektriskās uzlādes stacijas, lai atbalstītu videi draudzīgu enerģētikas infrastruktūru. Projektēšanas un būvniecības laikā izmantoti tikai videi draudzīgi materiāli un tehnoloģijas, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un palīdz uzlabot vides kvalitāti.