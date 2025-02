Ērtības uzņēmuma telpās

Atkarībā no uzņēmuma vajadzībām var mainīt arī atvērtā biroja formātu – "Versum" projektā telpu ir iespējams sadalīt. Šādi uzņēmums saglabā visas atvērtā biroja priekšrocības – labāku procesu pārredzamību, vieglāku saziņu un ātrāku problēmu risināšanu –, vienlaikus nodrošinot komfortu un privātumu darbiniekiem. Var, piemēram, nodalīt atsevišķas zonas sanāksmēm vai pārrunām, izveidot atpūtas stūrīšus un pat virtuvi, neizjaucot kopējo koncepciju. "Versum" ir gatavi risinājumi, kur izmantota šāda pieeja – virtuālajā tūrē var izstaigāt kompleksu un izpētīt, kā viss notiek praksē."Versum" kompleksā pastāv iespēja arī atteikties no atsevišķiem koncepcijas elementiem – biroja, veikala telpām vai noliktavas. Piemēram, ja uzņēmumam nav nepieciešamas veikala telpas, tās var viegli pārveidot par papildu biroja platību. Vai, gluži pretēji, atteikties no biroja un izveidot veikalu divos stāvos. Šī iespēja ir īpaši svarīga jaunuzņēmumiem vai nelieliem uzņēmumiem, kas darbojas strauji mainīgā tirgus vidē.