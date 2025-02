Soli pa solim, līdz esi uz kājām. Kā Sanita izkļuva no vardarbīgām attiecībām

Pēc vardarbīgajām epizodēm, kad dzērums izgulēts, Sanita ar dzīvesbiedru pārrunājusi viņa rīcību. Viņš nožēlojis, viņa piedevusi, abi dzīvojuši tālāk. Līdz atkal viss sācies no gala. Saprotot, ka tā vairs nevar, abi izlēmuši pārcelties prom no Rīgas, lai būtu mierīgāk, ar cerību dibināt ģimeni. Tā gan izrādījusies liela kļūda – ja Sanitu galvaspilsētā gaidīja darbs, Mihaels mājās dienas aizvadīja garlaicībā. Jā, saņēmis naudu no sava uzņēmuma ārzemēs, taču uz vietas Latvijā aktīvi nav strādājis, līdz ar to dienas aizvadījis ar pudeles klātbūtni.



Pirmo reizi, kad konfliktu izšķīra pašvaldības policija, Sanita atceras visspilgtāk. Alkohols, pārmetumi, vīrietis spiedis Sanitu pie zemes un lauzis rokas, līdz viņa izsaukusi policiju. Mihaels zinājis savas tiesības, nav ielaidis policistus dzīvoklī bez dokumentu uzrādīšanas. “Atceros, ko toreiz policisti teica: “Ko tāda forša meitene dara ar tādu cilvēku? Šitādu kadru mēs neesam redzējuši!”” stāsta Sanita. Pēc šīs epizodes sieviete, zilumu izraibināta, nogādāta Rīgā pie draudzenes, pat uzsākusi patstāvīgu dzīvi, jo bijušas finanses dzīvokļa īrei. Bet pagāja laiks, Mihaels atkal uzradās, un abi salabuši – kārtējo reizi.



Kādā no pauzēm šajās attiecībās Sanita atklāja, ka ir stāvoklī. Kad sācies pirmsdzemdību atvaļinājums, finansiālu apstākļu dēļ viņa ievākusies Mihaela dzīvoklī. Pusgadu dzīvojuši mierīgi, gluži kā draugi. Strīdi bijuši, taču retāki un mierīgāki. Tomēr fonā – nemitīga greizsirdība. Kādā epizodē Mihaels izsekojis Sanitu, kad viņa ar suni aizgājusi līdz draudzenei. Kad bērns piedzimis, veikts paternitātes tests, jo Sanitai starp šķiršanās epizodēm bija vienas nakts partneris. Un izrādījās, ka bērns nav Mihaela, kas abiem bija liels šoks. Tajā brīdī vīrietis Sanitu ar zīdaini uz rokām izmetis no dzīvesvietas uz ielas.