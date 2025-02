Cilvēki, kuri cieš no vardarbības, nereti mēdz izvairīties no karjeras un attīstības iespējām, bažījoties par to, kā šo attīstību uztvers vardarbības veicējs. Tāpat vardarbības dēļ var kristies cilvēka produktivitāte vai rasties situācijas, kad cietušais pilnībā zaudē iespēju strādāt.



Iemesls izkrišanai no darba tirgus var būt ne tikai fiziskā un emocionālā vardarbība, bet arī ekonomiskā vardarbība jeb kontrole pār cietušā finansēm, to negodprātīga izmantošana un ekonomiskā sabotāža – darba un izglītības iespēju ierobežošana. ES dati rāda, ka aptuveni 12% sieviešu nācies saskarties ar partnera veiktu vardarbību, kas ietvērusi arī ekonomisko vardarbību.