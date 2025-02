“

Pavaicājot cietušajam, vai pašam šķiet pieņemami tas, kā pret viņu izturas, pastāv liela iespēja, ka viņš ar savām atbildēm radīs iespaidu – es apzinos, ka kaut tas nav pareizi. Tajā pašā laikā viņš emocionāli nemaz netic sevis sacītajam un pāridarītājam piedod. Tas var turpināties gadiem, un mums, no ārpuses to redzot, liekas – kā tu to vari neredzēt? Bet viņš to tiešām bieži vien neredz, jo kādā dzīves posmā vardarbība bijusi normalizēta.

Artūrs Miksons, ārsts psihoterapeits