Vardarbība ģimenē: kā atbalstīt cietušos, nepasliktinot situāciju?

"Katrs no mums var piedalīties problēmas risināšanā un vērsties pret vardarbību ģimenē. Diemžēl mūsu personīgā pieredze, zināšanas, vērtību sistēma un normas iespaido to, kā attiecīgajās situācijās rīkojamies. Sabiedrībā joprojām pastāv neviennozīmīga izpratne un nostāja par to, kas ir vardarbība un kas nav. Problēma rodas brīdī, kad mēs kādu no vardarbības formām minimizējam vai normalizējam, jo tā var tik novērsta uzmanība no nodarījuma būtības un attālināta palīdzības saņemšana," skaidro psihoterapeits Artūrs Miksons, kurš atbalsta IKEA sociālo iniciatīvu "Pamani vardarbību".