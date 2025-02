Antropoloģe norāda, ka vardarbība sabiedrībā tiek nosodīta, bet arvien ir uzlabojama izpratne par to, kā nebūt vardarbīgiem vai pamanīt to vardarbību, kuru izraisām mēs paši vai kurā esam iesaistīti. Tās var būt ļoti ikdienišķas situācijas, piemēram, bērna audzināšanā izvēloties pārmērīgu kontroli vai iebiedēšanu – ja tu netīrīsi zobus, notiks kaut kas briesmīgs. Bērns šos uzvedības modeļus var pārņemt un izmantot attiecībās ar vienaudžiem vai pedagogiem, vēlāk – arī ar dzīvesbiedru vai saviem bērniem.



"Vardarbība visbiežāk parādās situācijās, kad nemākam citādi rīkoties, neprotam pieņemt lēmumus vai kopā risināt konfliktus. Mēs pamanām fizisku un seksuālu vardarbību, emocionālu vardarbību ar bļaušanu vai šantažēšanu, bet bieži vien redzam to kā izolētu lietu, kamēr vardarbīga izturēšanās pret otru cilvēku ir kļuvusi par mūsu ikdienas sastāvdaļu," skaidro Putniņa.



Manipulēšana ar otru cilvēku, lai panāktu vēlamo, savu varas pozīciju izmantošana, lai pārmācītu, nevis vienotos, – vardarbība ir klātesoša arī šķietami neapzinātās ikdienas darbībās, un, pat ja tā neatstāj pamanāmus ievainojumus, ar to ir jācīnās.



"Jautājums ir par to, kā mēs raugāmies uz attiecībām, un tas Rietumu pasaulē ir mainījies – no autoritāras komunikācijas, kur vecāki pasaka, kas bērnam ir jādara, un bērns momentā paklausa, vai vīrs pasaka sievai, kas ir jādara, un sieva paklausa, mēs tuvojamies attiecību modelim, kur visa ģimene, ieskaitot bērnu, vienojas par lietām un kopīgām robežām. Tā ir nepārtraukta runāšana, kopīga problēmu risināšana, pat nenonākot situācijā, kur kāds izmanto savu ietekmi un varas pozīcijas," sabiedrības attīstības ceļu ieskicē Putniņa.



Sabiedrības domāšana, attieksme, prasme veidot attiecības nav maināma vienā dienā. Sava loma te ir arī sociālajam, vēsturiskajam fonam. "Padomju laikā ārkārtīgi spēcīga bija vīrišķības kultūra. Vara – parādīt stāju un panākt savu bija prestiži. Cieņā bija manuālais darbs un spēks. Arī cilvēku attiecības vairāk balstījās vīrišķajās vērtībās – dūrei ir lielāks spēks nekā sarunai," atskatās antropoloģe.



Tāpat ne tik strauji maināmi ir stereotipi par dzimumu lomu un pienākumu sadalījumu, kas dziļi iesakņojušies mūsu kultūrā. Ja partneriem ir atšķirīga izpratne par to, ko viņi viens no otra sagaida, veidojas konflikti, kurus ne vienmēr mākam un spējam atrisināt miermīlīgā ceļā.