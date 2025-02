Bija izveidojusies līdzatkarība. Kā Beāte izkļuva no toksiskām attiecībām

Pēc visa pārdzīvotā Beāte secinājusi – attiecības jau pašā saknē veidojās nepareizā modelī. Viņa jau no pirmās dienas sevi visu ieguldīja attiecībās, rūpējās, ar visu pati tika galā, taču otrs to nevis novērtēja, bet vienmēr atrada kaut ko, par ko “piekasīties” un uztaisīt scēnu. Lai arī ko darītu, Robertam nekas nebija gana labi. Kad otrais bērniņš paaugās, Beāte atsāka strādāt, taču tas nenozīmē, ka sadzīviskās rūpes un mājas darbi tika dalīti – tie joprojām palika viņas pienākums. Tikmēr Roberts arvien dziļāk slīga alkoholā un, pēc Beātes vārdiem, arvien vairāk sāka kāpt viņai uz galvas.



"Visu laiku biju nervoza, jo kopdzīvi pārņēma nebeidzami strīdi. Mājās vajadzētu izjust mieru, taču mums tā nebija – mūsu mājās bija nemitīgs stress. Vairākkārt ar bērniem gāju prom, paliku pie radiniekiem, tad atkal atgriezos, kad viņš bija atguvies no paģirām. Pienāca brīdis, kad man pat likās – es jau viņu tādu nemaz nedrīkstu atstāt vienu. Man bija sajūta, ka viņa prāts no izdzertā alkohola apjoma iet grīstē, sāku izjust žēlumu pret viņu, likās, ka viņam jāpalīdz," atceras Beāte.



Arī bērniem šāda trauksmaina vide nebija piemērota. Beāte saka – viņi visu jūt un saprot, pat ja vecāki strīdas slepus, viņiem nedzirdot. Beātei bija svarīgi nezaudēt savaldīšanos, lai pret viņu vērstā emocionālā vardarbība ķēdes reakcijā neskartu bērnus. "Ir ļoti daudz gadījumu, kad sievietes, kuras attiecībās izjūt emocionālo vardarbību, uz nervu pamata pašas kļūst par varmākām – kliedz uz bērniem, mēģina viņus pāraudzināt ar varas demonstrēšanas metodēm."