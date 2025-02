Neviens bez elektrības nepaliks – kā notiks atvienošanās no Krievijas elektrotīkla

Šī gada februārī Baltijas valstu energosistēma atvienosies no Krievijas un Baltkrievijas energosistēmas jeb BRELL un pievienosies kontinentālās Eiropas energosistēmai. Šis ir vērienīgs energoneatkarības un reģiona drošības projekts, cieši sadarbojoties visām trim Baltijas valstīm. Kad tieši un kā šī atvienošanās un pievienošanās jeb sinhronizācija notiks? Un kā sinhronizācija skars iedzīvotājus?

2025. gada 8. februāris – Baltijas operatori atslēdz Igaunijas, Latvijas un Lietuvas energosistēmas no IPS/UPS tīkla. Sākas Baltijas energosistēmas izolēta darba tests, kura laikā Baltijas energosistēma īslaicīgi darbosies "salas" režīmā kā atsevišķa sinhrona energo­sistēma bez sinhrona savienojuma ar citu energosistēmu.