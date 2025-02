No rēķiniem nav jābaidās. Kā sinhronizācija ar Eiropas elektrotīklu ietekmēs cenas

Šogad noslēdzas pēdējās desmitgadēs vērienīgākais energoneatkarības projekts – Baltijas valstu energosistēmas pievienojas kontinentālās Eiropas energosistēmai. Projekta īstenošanā Eiropas Savienība (ES) sniegusi finansiālu palīdzību, savukārt AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) investēja Latvijas energoinfrastruktūras pastiprināšanā. Kā sinhronizācija ietekmēs elektroenerģijas cenas un patērētāju rēķinus turpmāk?

Baltijā un Polijā kopumā ieguldījumi sasniedz aptuveni 2 miljardus eiro. Latvijā kopējās projekta investīcijas ir 483 miljoni eiro, ieskaitot pārvades līniju izbūvi un atjaunošanu. Sinhronizācijas projektam pievienojas arī jaunu infrastruktūru izbūve – Kurzemes loka un Latvijas–Igaunijas 3. starpsavienojuma – svarīgas jaudas, kas savieno Baltiju, skaidro AST valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis. ES līdzfinansējums projektam ir ievērojams – 321 miljons eiro, 19% no projekta izmaksām nosedz pārslodzes maksas ieņēmumi, bet AST finansējums ir nedaudz vairāk par 14%.

Labā ziņa ir tā, ka absolūti lielākā daļa no šīm investīcijām finansēta par ES fondu līdzekļiem.

Investīciju ietekme uz 2026. gada rēķiniem varētu būt 1% apmērā uz pārvades tarifu. Konvertējot to tālāk sadales tarifā, ietekme uz to ir aptuveni 0,25%. Savukārt līdz gala rēķinam, kuru saņem mājsaimniecības, sadārdzinājums būs 0,1–0,15%. "Principā nemanāma vērtība, zinot, kā mainās citas komponentes elektrības rēķinā," paskaidro AST valdes priekšsēdētājs. Privātajiem patērētājiem līdz ar to izmaksas būtiski nepieaugs.