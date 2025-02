Latvija turpmāk Eiropas elektrotīklā – kas mainīsies un ko iegūsim ilgtermiņā

Veicot apjomīgu sagatavošanās darbu, Baltijas elektrotīkli nu ir daļa no kontinentālās Eiropas energosistēmas. Kas mainīsies Latvijas patērētājiem un ko no sinhronizācijas iegūsim ilgtermiņā?

Kad 2022. gada februārī Krievija uzsāka karu ar Ukrainu, Latvijai kļuva vēl nozīmīgāk nostiprināt savu ekonomisko un enerģētisko neatkarību no Krievijas un arī Baltkrievijas. Pievienošanās kontinentālās Eiropas energosistēmai, pirmkārt, nozīmē lielāku enerģētisko drošību. Baltijas atrašanās Krievijas un Baltkrievijas energosistēmā jeb BRELL bija nedroša, jo Igaunija, Latvija un Lietuva līdz šim bija atkarīgas no Krievijas operatora rīcības un lēmumiem.

"Atslēdzoties un sinhronizējoties ar kontinentālo Eiropu, mēs no vienas lielas sistēmas esam pieslēgušies otrai. No nedraudzīgas valsts sistēmas pārslēdzāmies uz kopīgu un vienotu Eiropas sistēmu, kur varam droši rēķināties un paļauties uz saviem partneriem," skaidro AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.